Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой

Дональд Трамп в своем Twitter обвинил президента Сирии Башара Асада в организации химатаки в Сирии и назвал его «животным». Он отметил, что Сирия заплатит за химатаку «большую цену»

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку Сирии, где произошла еще одна химическая атака.

«Множество погибших, в том числе женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии», — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter, отметив, что территория, на которой произошла химатака, заблокирована и окружена сирийской армией. Сейчас зона поражения химическим оружием «полностью недоступна для внешнего мира».

«Президент [Владимир] Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного [Башара] Асада. Придется заплатить большую цену», — написал американский президент.

Он потребовал «немедленно» открыть территорию для оказания медицинской помощи пострадавшим и подтверждения использования химического оружия. «Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Ужасно!» — написал Трамп.

Ранее один из советников Трампа Томас Боссерт в интервью телеканалу ABC заявил, что США не исключают ни одного из вариантов ответа на химатаку в Сирии, но пока что разбираются в произошедшем.

В ночь на воскресенье активисты и Сирийско-американское медицинское общество (SAMS) сообщили о применении сирийской авиацией бомб с хлорином в городе Дума, который контролируется оппозицией. По их данным, жертвами химатаки стали как минимум 49 человек, сообщал Reuters.

Начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко выступил с «решительным опровержением» этой информации. Он также сообщил, что Россия готова направить специалистов в район предполагаемого поражения для сбора данных.

Сирийская армия утром в субботу, 7 апреля, возобновила атаки на Думу. По информации сирийского госагентства SANA, поводом для этого стал обстрел выходивших по гуманитарному коридору мирных жителей группировкой «Джейш аль-Ислам».