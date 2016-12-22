Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Сирии

Российский проект резолюции по Сирии из постоянных членов Совбеза ООН поддержал только Китай, трое выступили против. Ранее Россия заветировала американский проект резолюции по расследованию химатак в Сирии

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН о работе нового механизма по расследованию химатак в Сирии не набрал необходимых девяти голосов в поддержку и не был принят, сообщает ТАСС.

Из постоянных членов Совета за российский вариант резолюции проголосовал только Китай. США, Великобритания и Франция выступили против него. Ранее Россия, как постоянный член Совбеза ООН, заблокировала американскую резолюцию, Китай при этом воздержался.

Главной отличие двух подходов в том, какой орган будет определять виновных в применении химического оружия. США настаивали на том, чтобы это сделала независимая комиссия, передав в Совбез уже готовый результат. Москва считает, что виновных должен определить Совбез после изучения материалов расследования.