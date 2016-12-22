Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,39 57,76 EUR Нал. 71,69 70,95 USD Бирж. 58,18 +0,46 EUR Бирж. 71,38 +0,76 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 6923,70 +80,00 MOEX 2281,23 -0,65% RTS 1236,48 -1,36% Brent 66,93 -2,29% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7183,64 -0,22%
США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии
Лента новостей
Bild узнала об автомате Калашникова в квартире наехавшего на толпу в ФРГ 04:10, Общество США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии 04:08, Политика Европейские лидеры выразили соболезнования в связи с наездом в Мюнстере 03:49, Политика Небензя сообщил о появляющихся новых фактах в деле об отравлении Скрипаля 03:24, Политика В США жертвами стрельбы в автобусе стали три человека 03:04, Общество Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» покинул свой пост 03:03, Общество Путин изменил порядок внесения предложений по памятным датам 02:40, Политика В Пакистане в ДТП с участием американского дипломата погиб один человек 02:07, Общество В Минобороны анонсировали получение трех комплектов С-400 в 2018 году 01:40, Политика В Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар 01:40, Общество В Женеве при взрыве газа в ресторане пострадали 15 человек 01:17, Общество Обвиненный в коррупции бывший президент Бразилии сдался властям 01:15, Политика Подмосковный ТРЦ эвакуировали из-за короткого замыкания 01:01, Общество В посольстве назвали политически мотивированным отказ Скрипаль в визе 00:37, Политика Путин и Медведев приехали на пасхальное служение в храм Христа Спасителя 00:29, Общество В МВД Германии уточнили число погибших при наезде на толпу в Мюнстере 00:06, Общество Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского 07 апр, 23:56, Политика В «Мечеле» рассказали детали аварии на шахте в Кемеровской области 07 апр, 23:34, Общество Племянница Скрипаля обратилась к Мэй с просьбой помочь с визой в Британию 07 апр, 23:10, Общество Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву 07 апр, 22:46, Общество Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей в Мюнстере 07 апр, 22:30, Политика Племянница Скрипаля рассказала о причинах отказа в выдаче ей визы 07 апр, 22:03, Политика Порошенко заявил об уверенности в победе в войне на Украине 07 апр, 21:59, Политика В Кемеровской области началась эвакуация в шахте из-за задымления 07 апр, 21:47, Общество «Манчестер Сити» пропустил три гола во втором матче подряд 07 апр, 21:33, Спорт Ростуризм заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Мюнстере 07 апр, 21:26, Общество Депортация рубля: как Минфин США приблизил к Кремлю российских олигархов 07 апр, 21:08, Мнение Минобороны опубликовало снимки разрушенных кварталов в сирийской Ракке 07 апр, 20:45, Политика
США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии
Политика, 04:08
0
США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии
Накануне подконтрольные Башару Асаду силы в этом обвинили представители сирийской оппозиции. «В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — считают в Госдепе
Фото: Ferhat Dervisoglu / Zuma / Global Look Press

Госдепартамент заявил о том, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии. Ответственность за произошедшее в случае, если этот инцидент был, действительно, связан со смертельными химикатами, несет Россия, считают в Госдепе. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства пишет Reuters.

Подобное заявление, как напоминает агентство, последовало аккурат после того, как в применении химического оружия против мирных жителей в восточной Гуте подконтрольные президенту страны Башару Асаду войска обвинили сирийские повстанцы.

«История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — заявили на это в Госдепартаменте.

Крупнейшие случаи применения химического оружия в истории. Фотогалерея Еще 5 фото
Фотогалерея

О том, что сирийские правительственные войска утром 7 апреля возобновили атаки на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума — накануне сообщило SANA. Атаки, как уточняло сирийское агентство, возобновились после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору.

После этого о том, что войска Асада 7 апреля сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами, заявили сирийские повстанцы, писал Reuters. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в тот же день уточнил, что в Думе от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли 11 человек. В целом же трудности с дыханием, как отмечали правозащитники, в городе испытывали 70 человек. При этом данные о том, что правительственными войсками в Восточной Гуте было использовано именно химическое оружие глава центра мониторинга Рами Абдул-Рахман подтвердить не смог. Несмотря на это, о том, что на Думу 7 апреля была сброшена именно хлорная бомба в тот же день заявили в медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS). Снаряд, как уточняли медики, попал в городскую больницу. Затем, по их данным, силы Асада произвели на город вторую атаку с использованием «смешанных агентов», в том числе нервных веществ. Эта бомба, по данным SAMS, попала в соседнее с больницей здание.​

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США Россия , Сирия , химическое оружие
Главное
Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского Политика
Материалы по теме
Минобороны отчиталось о 33,3 тыс. покинувших сирийскую Думу человек Общество
ВВС Сирии возобновили атаки на последний оплот оппозиции в Восточной Гуте Политика
Путин сообщил о готовящихся провокациях с химическим оружием в Сирии Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.