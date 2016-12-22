США возложили на Россию ответственность за возможную химатаку в Сирии

Накануне подконтрольные Башару Асаду силы в этом обвинили представители сирийской оппозиции. «В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — считают в Госдепе

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Госдепартамент заявил о том, что представители ведомства внимательно следят за сообщениями о возможном использовании сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирных жителей в Сирии. Ответственность за произошедшее в случае, если этот инцидент был, действительно, связан со смертельными химикатами, несет Россия, считают в Госдепе. Об этом со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства пишет Reuters.

Подобное заявление, как напоминает агентство, последовало аккурат после того, как в применении химического оружия против мирных жителей в восточной Гуте подконтрольные президенту страны Башару Асаду войска обвинили сирийские повстанцы.

«История применения режимом [Асада] химического оружия против собственного народа не оспаривается. В конечном итоге Россия несет ответственность за бесчеловечное использование сирийцами химоружия», — заявили на это в Госдепартаменте.

О том, что сирийские правительственные войска утром 7 апреля возобновили атаки на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума — накануне сообщило SANA. Атаки, как уточняло сирийское агентство, возобновились после того, как группировка «Джейш аль-Ислам» из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору.

После этого о том, что войска Асада 7 апреля сбросили на мирных жителей в Думе бомбу с ядовитыми химикатами, заявили сирийские повстанцы, писал Reuters. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в тот же день уточнил, что в Думе от «удушья, вызванного дымом от бомб, сброшенных правительственными силами», погибли 11 человек. В целом же трудности с дыханием, как отмечали правозащитники, в городе испытывали 70 человек. При этом данные о том, что правительственными войсками в Восточной Гуте было использовано именно химическое оружие глава центра мониторинга Рами Абдул-Рахман подтвердить не смог. Несмотря на это, о том, что на Думу 7 апреля была сброшена именно хлорная бомба в тот же день заявили в медицинской организации Сирийско-американское медицинское общество (Syrian American Medical Society — SAMS). Снаряд, как уточняли медики, попал в городскую больницу. Затем, по их данным, силы Асада произвели на город вторую атаку с использованием «смешанных агентов», в том числе нервных веществ. Эта бомба, по данным SAMS, попала в соседнее с больницей здание.​

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