Россия заблокировала американский проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

Россия наложила вето на американский проект резолюции по Сирии, который предусматривал создание нового механизма расследования химических атак в Сирии. Против проекта также проголосовала Боливия, Китай, по традиции, воздержался

Василий Небензя (Фото: Mary Altaffer / AP)

Американский проект резолюции по Сирии не прошел голосование в Совете Безопасности ООН — вето наложила Россия, сообщает ТАСС. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что Россия заблокирует этот вариант резолюции. ​«Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев», — сказал Небензя.

«Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки», — подчеркнул постпред.

США предложили создать специальный независимый механизм для расследования случаев применения химического оружия в Сирии.

Представляя проект, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что при составлении резолюции США «попытались учесть все предложения российской стороны, которые не компрометируют независимость, беспристрастность или профессионализм нового механизм расследования». Она, в свою очередь, призвала голосовать против российского проекта резолюции.

Через некоторое время российский проект резолюции был заблокирован во время голосования в Совбезе ООН.

Главное отличие подходов России и США заключается в роли Совбеза в определении виновных в химатаке. США предложили, что виновные должны быть названы в результате расследования. Москва настаивает на том, что результаты работы комиссии должен изучить Совбез ООН, он же должен назвать виновных.