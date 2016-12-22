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Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения об ударе по Сирии
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Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения об ударе по Сирии
Война в Сирии, 11 апр, 23:25
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Белый дом заявил об отсутствии окончательного решения об ударе по Сирии
Дональд Трамп пока не определился с решением о нанесении удара по Сирии, заявили в Белом доме. Источники CNN утверждают, что атака против Дамаска может состояться в конце этой недели
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Дональд Трамп помимо возможного удара по Сирии рассматривает ряд иных возможностей по ответу на действия Дамаска, заявил представитель Белого дома. Окончательное решение об ударе по Сирии пока не принято, передает Reuters.

В администрации президента США также подчеркнули, что окончательный срок по действиям в отношении Сирии еще не установлен. Представитель Белого дома Сара Сандерс подчеркнула, что наряду с военными мерами Дональд Трамп рассматривает возможность мер иного плана. По ее словам, США все еще продолжают анализировать возможности для ответа на действия Дамаска. В то же время Сандерс подтвердила, что Трамп по-прежнему признает Сирию и Россию ответственными за совершение химической атаки в Думе. 

CNN со ссылкой на осведомленные о дискуссиях в Белом доме источники утверждает, что власти США пока не согласовали со своими партнерами удары. По словам собеседников, возможно, что удары по Сирии не будут нанесены раньше конца этой недели. По данным телеканала, 11 апреля возможность удара по Сирии обсуждалась Трампом с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом и председателем объединенного комитета начальников штабов Джозефом Данфордом.

Президент США Дональд Трамп в среду, 11 апреля, своем Twitter посоветовал России приготовиться к тому, что Вашингтон нанесет ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. О намерении США ответить на инцидент в Думе Трамп уже 9 апреля через день после появления сообщений о применении правительственными войсками хлора против мирных жителей. Трамп пообещал в течение 48 часов объявить, какими будут ответные меры США.

Ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что, Москва имеет право сбивать ракеты, которые могут быть запущены американскими войсками по Сирии. «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят, новейшие и продвинутые», — написал после заявления посла президент США.

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Три твита Трампа: что стоит за угрозами президента США
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В этот же день, 11 апреля, в район Ближнего Востока направилась ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Harry S. Truman. Перед этим российские самолеты по меньшей мере четыре раза подлетали к американскому эсминцу USS Donald Cook в территориальных водах Сирии. Вечером 11 апреля спутники зафиксировали, что российские военные корабли покинули расположение военно-морской базы в Тартусе.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Белый дом , Сирия
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