Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 59,01 EUR Нал. 69,92 69,31 USD Бирж. 59,29 +0,28 EUR Бирж. 69,65 +0,13 USD ЦБ. 58,84 -0,40 EUR ЦБ. 69,30 -0,50 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 16825,00 +149,23 ММВБ 2160,75 +0,57% РТС 1149,88 +0,48% Brent 63,83 -0,05% DJIA 24504,80 +0,49% Nasdaq 6862,32 -0,19% FTSE 7500,41 +0,63%
Саакашвили вновь заявил о готовности возглавить правительство Украины
Лента новостей
Запрет на антивирус Касперского в госорганах США стал законом 02:06, Политика Тиллерсон заявил о готовности США к переговорам с КНДР 01:34, Политика Пожарные ликвидировали возгорание на Центральном павильоне ВДНХ 01:25, Общество Facebook изменил налоговую политику после претензий властей 00:40, Финансы Пожар в павильоне «Центральный» на ВДНХ в Москве 00:27, Фотогалерея  Роскачество не нашло нарушений в продающейся в России водке 00:01, Бизнес Мутко поручил разобраться с отказами банков работать с турагентствами 00:01, Бизнес Медведев поручил проработать введение квоты для российских вин в рознице 00:00, Бизнес Бизнес счел МВД самым непрофессиональным надзорным органом 00:00, Экономика Секрет датского счастья прост — хюгге 12 дек, 23:51, РБК и Philips На ВДНХ загорелся центральный павильон 12 дек, 23:42, Общество Власти Москвы предупредили водителей о ледяном дожде 12 дек, 23:37, Общество Трамп объявил о победе над «Исламским государством» в Ираке и Сирии 12 дек, 23:27, Политика PepsiCo сделала крупнейший предзаказ на электрогрузовики Tesla 12 дек, 23:05, Технологии и медиа Тест: как выглядеть красиво на всех фото 12 дек, 23:03, РБК и Huawei НОВАТЭК заявил о планах стать глобальным игроком на рынке СПГ 12 дек, 23:00, Бизнес Авария на хабе Баумгартен: чем она обернется для Европы и «Газпрома» 12 дек, 22:39, Бизнес АФК «Система» обвинила «Роснефть» в стремлении обанкротить ее 12 дек, 22:34, Бизнес Пентагон не заметил существенного вывода российских войск из Сирии 12 дек, 22:09, Политика Вы заблуждаетесь: разбираемся с мифами про имплантацию 12 дек, 22:02, РБК и My Ideal Smile В Совфеде прокомментировали «антироссийский» оборонный бюджет США 12 дек, 21:59, Политика Очевидцы рассказали о взрыве на газовом хабе в Австрии 12 дек, 21:37, Общество Трамп одобрил оборонный бюджет на $700 млрд 12 дек, 21:30, Политика МОК рассказал о подготовке списка атлетов для участия в Олимпиаде 12 дек, 21:15, Общество Челлендж: хватит ли знаний победить торгового робота 12 дек, 21:14, РБК и Thomson Reuters Лев Данилкин получил премию «Большая книга» 12 дек, 21:14, Общество Акции «Детского мира» упали на фоне объявления об аресте доли «Системы» 12 дек, 21:07, Бизнес «Система» обвинила «Роснефть» в «гринмейле» 12 дек, 20:56, Бизнес
Саакашвили вновь заявил о готовности возглавить правительство Украины
Украинский кризис, 02:15
0
Саакашвили вновь заявил о готовности возглавить правительство Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций, но он готов возглавить правительство Украины. Об этом политик рассказал в эфире телеканала ZIK.

Саакашвили заявил, что «ни под каким соусом» не намеревается стать президентом Украины, так как управлять страной должны те, кто «выросли тут». «Готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — сказал он.

Карго-культовая фигура: приведет ли «дело Саакашвили» к новому Майдану
Мнение

Предыдущий раз Саакашвили заявлял о готовности возглавить правительство 19 ноября на «вече» со своими сторонниками, которые разбили палаточный лагерь напротив Верховной рады Украины. Сторонники экс-губернатора Одесской области протестовали там против правительства Порошенко, требовали изменения избирательного законодательства и создания антикоррупционного суда.

Митинг в поддержку Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
Фотогалерея

Сам Саакашвили 8 декабря со второго раза был задержан сотрудниками СБУ (в первый раз, 5 декабря, сторонники политика отбили его). Саакашвили предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса Украины поместили в изолятор СБУ, около которого собрались его сторонники, устроившие столкновения с полицией. 11 декабря соратники политика собрались у здания Печерского суда в Киеве, где решался вопрос о домашнем аресте Саакашвили по ходатайству Генпрокуратуры Украины. Суд ходатайство не удовлетворил и отпустил политика. Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда.


 
Теги: Украина , Правительство , Михаил Саакашвили
Главное
Запрет на антивирус Касперского в госорганах США стал законом Политика
Материалы по теме
Генпрокуратура Украины вызвала Саакашвили на допрос Политика
Жена Саакашвили назвала смехотворными слухи о работе ее мужа на Россию Политика
Генпрокурор Украины заявил о давлении на него из-за дела Саакашвили Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.