Саакашвили вновь заявил о готовности возглавить правительство Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него нет президентских амбиций, но он готов возглавить правительство Украины. Об этом политик рассказал в эфире телеканала ZIK.

Саакашвили заявил, что «ни под каким соусом» не намеревается стать президентом Украины, так как управлять страной должны те, кто «выросли тут». «Готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — сказал он.

Предыдущий раз Саакашвили заявлял о готовности возглавить правительство 19 ноября на «вече» со своими сторонниками, которые разбили палаточный лагерь напротив Верховной рады Украины. Сторонники экс-губернатора Одесской области протестовали там против правительства Порошенко, требовали изменения избирательного законодательства и создания антикоррупционного суда.

Сам Саакашвили 8 декабря со второго раза был задержан сотрудниками СБУ (в первый раз, 5 декабря, сторонники политика отбили его). Саакашвили предъявили обвинения по трем статьям уголовного кодекса Украины поместили в изолятор СБУ, около которого собрались его сторонники, устроившие столкновения с полицией. 11 декабря соратники политика собрались у здания Печерского суда в Киеве, где решался вопрос о домашнем аресте Саакашвили по ходатайству Генпрокуратуры Украины. Суд ходатайство не удовлетворил и отпустил политика. Генпрокуратура намерена обжаловать решение суда.