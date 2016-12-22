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Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве
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Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве
Украинский кризис, 02:59
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Сторонники Саакашвили перекрыли улицу возле здания СБУ в Киеве

Сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили собрались возле следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве, куда, предположительно, доставили политика. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Здание расположено на Аскольдовом переулке 3а, уточняет телеканал. ​Въезд во двор преградили автобусом, перед которым выстроились силовики в несколько рядов, пишет «112 Украина». Во двор заехал автобус с бойцами Национальной гвардии.

По информации телеканала, к управлению СБУ также направились сторонники Саакашвили, которые находятся в палаточном городке около здания Верховной рады. Около полуночи протестующие «активизировались и начали блокировать улицу рядом со зданием управления СБУ». Сторонники экс-главы Одесской области перекрыли улицу Ивана Мазепы от метро «Арсенальная» до гостиницы «Салют».

К 2:00 мск обстановка возле следственного управления СБУ стала спокойной, пишет «112 Украина». Митингующие, как отмечает телеканал, несут к зданию бочки и дрова. Они организуют сцену для выступлений, в то же время призывают не создавать провокации и относится к сотрудникам полиции спокойно, отмечает телеканал.

Михаила Саакашвили задержали в Киеве накануне, 8 декабря. Его соратник и экс-прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе заявил, что политика повезли в здание на Аскольдовом переулке, 3а и призвал сторонников прийти туда.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что Саакашвили поместили в изолятор временного содержания. Он добавил, что будут проведены следственные действия, также планируется обращение в суд об избрании политику меры пресечения.

Саакашвили также был задержан 5 декабря, однако его сторонники заблокировали служебный автомобиль СБУ и освободили политика.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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До этого сотрудники СБУ обыскали его квартиру в Киеве в рамках обвинения в получении денег на подготовку государственного переворота от окружения экс-президента Виктора Януковича, которое вынесли в Генпрокуратуре. Сам Саакашвили эти обвинения назвал «наглой ложью». ​

Теги: СБУ , Михаил Саакашвили , сторонники
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