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Сторонники Саакашвили устроили митинг перед судом в Киеве
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Сторонники Саакашвили устроили митинг перед судом в Киеве
Украинский кризис, 13:29
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Сторонники Саакашвили устроили митинг перед судом в Киеве

Сторонники лидера партии «Движение новых сил», бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили митинг возле Печерского суда Киева, где политику должны избрать меру пресечения. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

​По словам спикера Нацполиции Киева Оксаны Блищик, рядом с судом находятся около 250 полицейских на случай эксцессов, однако пока обстановка спокойная.

Сторонники Саакашвили направились к майдану
Политика

Блищик предупредила автомобилистов, что дорожная ситуация может осложниться, и попросила выбирать маршруты объезда.

По информации сайта, судебное заседание по делу Саакашвили началось.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Накануне соратники бывшего главы Одессы устроили марш в его поддержку в Киеве. После завершения основной части митинга некоторые из них отправились к СИЗО, где находился политик, и стали петь песни под стенами изолятора. Также они разбили витрину магазина компании Roshen.

Саакашвили задержали и отправили в СИЗО вечером 8 декабря. Политик в знак протеста объявил бессрочную голодовку.

5 декабря в квартире политика провели обыск в рамках обвинения в получении средств на подготовку госпереворота от соратников бывшего украинского президента Виктора Януковича, которое вынесли в Генпрокуратуре. Он попытался сбежать от правоохранителей через крышу, но был задержан. Сторонники освободили бывшего губернатора из машины СБУ.

Против Саакашвили возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. ​256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Теги: суд , Киев , Михаил Саакашвили
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