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Прокуратура Украины обжалует отказ суда арестовать Саакашвили
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Прокуратура Украины обжалует отказ суда арестовать Саакашвили
Украинский кризис, 03:14
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Прокуратура Украины обжалует отказ суда арестовать Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины обжалует решение суда, который отказался арестовывать бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV​, пишет «Украинская правда».

«Я не могу представить себе, в какой стране, человек-апатрид, без гражданства, прорывает силой границу. При этом, его сопровождающие бьют украинских военнослужащих», — сказал он. По мнению Луценко, Саакашвили организовал «Движение новых сил», которое выступает за «свержение власти».

Украинский генеральный прокурор отметил, что бывший президент Грузии организовал свое движение за деньги украинского предпринимателя Сергей Курченко. «Мы готовы доказать, что все видео о передаче денег и разговор Саакашвили с Курченко является подлинным», — сказал прокурор. Он заявил, что украинская прокуратура готова привлечь иностранных экспертов из ФСБ и Скотланд-Ярда, чтобы они доказали, что видеозапись настоящая.

В понедельник, Курченко заявил, что «не знает и знать не хочет» Саакашвили. Кроме того, он подал иск против генпрокурора Украины Луценко за распространение клеветы. В начале декабря украинский прокурор в Верховной раде заявил, что предприниматель давал деньги Саакашвили на организацию протестов.

Митинг в поддержку Саакашвили в Киеве. Фоторепортаж Еще 4 фото
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Уголовное дело в отношении Саакашвили возбуждено по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Невозможный импичмент: чего хочет от Украины Михаил Саакашвили

Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря. До этого он несколько дней прятался от полицейских в палаточном городке своих сторонников у Верховной рады. В понедельник, 11 декабря, Печерский суд в Киеве отказался отправить бывшего президента Грузии под арест.

Теги: Юрий Луценко , Михаил Саакашвили , Генеральная прокуратра
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