Сторонники Саакашвили подрались у здания СБУ с полицией

Сторонники экс-губернатора Одесской области и лидера партии «Рух новых сил » (Движение новых сил) Михаила Саакашвили устроили драку с полицией близ здания СБУ, где задержан политик. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, полиция применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые начали стычки с сотрудниками правопорядка. Это произошло после того, как полиция помешала разбить палаточный лагерь близ следственного изолятора СБУ в Киеве.

Сторонники Саакашвили перекрыли улицу у здания СБУ в Киеве после задержания политика вечером 8 декабря. После того, как Саакашвили доставили в СИЗО, он объявил о начале «бессрочной голодовки». Позже стало известно, что политика задержали на квартире у бывшего главы полиции Луганской области Юрия Покиньбороды. Последнего задерживать не стали, что бывший сотрудник Нацполиции Украины объяснил необходимостью «подставить» его.

В предыдущий раз СБУ предприняла попытку задержать Саакашвили 5 декабря. Тогда политик спрятался на крыше своего дома и угрожал спрыгнуть с нее, а затем был освобожден из машины СБУ своими сторонниками.