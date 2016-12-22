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Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины
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Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины
Украинский кризис, 18:11
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Саакашвили заявил о готовности возглавить правительство Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на «вече» со своими сторонниками в Киеве заявил, что «готов возглавить правительство» Украины «если нужно». Об этом сообщает NewsOne.

В обращении к собравшимся сторонникам политик заявил, что Украина «нуждается в срочном создании новой власти» и «мы должны вместе создать это правительство». «Я готов вместе с вами сделать это. Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, если это нужно», — сказал Саакашвили.

7 ноября Саакашвили пригрозил президенту Украины Петру Порошенко «народным импичментом» 3 декабря в случае невыполнения требований его сторонников. В тот же день в Раде в первом чтении одобрили законопроект Избирательного кодекса страны, в котором были и поправки сторонников Саакашвили.

12 ноября Сакашвили в Киеве на «Марше возмущенных» пообещал украинцам «Новый год без Порошенко». По словам политика, администрации нынешнего президента Украины придется уйти в отставку до конца 2017 года, если она не пойдет навстречу требованиям бывшего губернатора Одесской области. Также на митинге прозвучало требование принять закон об импичменте Порошенко 3 декабря.

Митинг против коррупции напротив Верховной рады Украины начался 17 октября. Одним из его организатором стала партия сторонников Саакашвили «Рух новых сил» («Движение новых сил»). Демонстранты установили палатки напротив здания парламента. Они требуют создать антикоррупционный суд, отменить неприкосновенность народных депутатов и внести поправки в избирательное право. Митинг должен был закончиться 7 ноября, в день пленарного заседания в украинской Раде. Однако он продолжился по причине невыполнения всех требований сторонников Саакашвили.

Теги: Украина , Петр Порошенко , Правительство , Михаил Саакашвили
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