Генпрокуратура Украины обвинила Саакашвили по трем статьям

Уголовное дело против бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили рассматривается по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган.

Дело в отношении Саакашвили возбуждено по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины. Сарган отметила, что Саакашвили объявлен в розыск.

5 декабря сотрудники правоохранительных органов провели в квартире Саакашвили обыск. Политик был задержан . Однако бывшему президенту Грузии удалось освободиться — его сторонники заблокировали машину Службы безопасности Украины, в которой предполагалось увезти Саакашвили.

Еще одна попытка задержания экс-главы Одессы была предпринята в среду, 6 декабря. Полицейские пришли в палаточный городок около Рады, но сторонники Саакашвили оказали сопротивление.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий назвал действия сотрудников правоохранительных органов провокацией. В беседе с РБК он рассказал, что в лагерь пришли 40 сотрудников спецподразделений. «Пострадали ребята, которые здесь ночевали», — сказал адвокат. Он также сообщил, что защита Саакашвили планирует обжаловать действия полицейских.​