В Госдуме рассказали об условиях начала переговоров КНДР с США

КНДР начнет переговоры с США в том случае, если Вашингтон признает страну ядерной державой, заявил член побывавшей в Пхеньяне делегации Госдумы депутат Виталий Пашин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам парламентария, северокорейские власти заявили российским депутатам о готовности к диалогу. В КНДР, как рассказал Пашин, считают, что добились своей цели — «стали ядерной державой» и «готовы вести переговоры с США. «Достигнут паритет, и они готовы садиться с американцами за стол переговоров и решать все мирным путем», — объяснил депутат позицию Северной Кореи.

Пашин добавил,​ что основным аргументом в переговорах с Вашингтоном Пхеньян считает ракету, способную достичь «любой точки США».

Глава думской делегации, депутат Казбек Тайсаев, подчеркнул, что Северная Корея хотела бы видеть Россию посредником в переговорах с США.

Пхеньян впервые с сентября провел испытание новой баллистической ракеты «Хвасон — 15» в ночь на 29 ноября, ракета пролетела около 1000 км. в сторону Японии и упала в море в ее исключительной экономической зоне, в 210 км к западу от острова Кюсю. Токио не стал объявлять тревоги, американские военные заявили об отсутствии угрозы США и их Союзникам. Однако Южная Корея в ответ провела собственные ракетные учения. Сам Пхеньян после пуска заявил о завершении создания «государственных ядерных сил», в зоне досягаемости которых теперь вся американская территория. Сеул подтвердил способность Пхеньяна нанести ракетный удар по Вашингтону. США, Япония и Южная Корея созвали экстренное совещание СБ ООН.

Россия осудила северокорейские ракетные испытания, оценив их как «провокацию», однако раскритиковала намерение американцев усилить санкции против Пхеньяна. США 30 ноября на экстренном заседании в СБ ООН пригрозили КНДР «полным уничтожением», а всем страны мира посоветовали разорвать отношения с Пхеньяном. ФРГ отозвала одного из дипломатов из КНДР, а Франция призвала Россию ужесточить против Северной Кореи санкции.