ФРГ ограничит дипломатические отношения с КНДР и отзовет своего дипломата

Германия ограничит дипломатические отношения с Северной Кореей после последнего испытания Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты «Хвансон-15». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на главу немецкого МИДа Зигмара Габриэля, который находится с визитом в Вашингтоне.
Министерство отзовет одного дипломата из Пхеньяна, но не посла, уточил он.
Эксперт по внешней политике фракции блока ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил изданию, что проблему с Северной Кореей можно решить только дипломатически.
Пхеньян провел очередной пуск баллистической ракеты 29 ноября. В Японии сообщили, что ракета упала в 210 км к западу от острова Кюсю. После этого власти КНДР заявили, что испытанный тип ракеты может достичь любой точки в Соединенных Штатах. Ядерное испытание Пхеньян назвал завершением процесса создания «государственных ядерных сил» в стране.
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора в председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что в этот же день ужесточит санкции против Северной Кореи. Американский лидер призвал Пекин использовать все имеющиеся рычаги давления на Пхеньян.
В ходе экстренно созванного заседания Совета безопасности ООН постпред США при ООН Никки Хейли предупредила руководство КНДР, что в случае войны северокорейский режим будет полностью уничтожен. Кроме того, Хейли призвала весь мир разорвать отношения с Северной Кореей.