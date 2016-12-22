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Южная Корея ответила собственными ракетными испытаниями на пуск КНДР
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Южная Корея ответила собственными ракетными испытаниями на пуск КНДР
Политика, 01:03
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Южная Корея ответила собственными ракетными испытаниями на пуск КНДР

Южная Корея провела собственные ракетные испытания близ северокорейской морской границы в ответ на пуск КНДР, заявили в Объединенном комитете начальников штабов страны. Об этом сообщает Yonhap

По словам южнокорейских военных, учения проводились напротив восточного побережья КНДР. В них приняли участие ВМС, ракетные войска и авиация. В частности, Южная Корея запустила три ракеты: Hyunmoo-II, Haesong-II и SPICE-2000, которые поразили цели «одновременно».«Наши военные пристально наблюдают за военной активностью Северной Кореи все 24 часа. Учения показывают нашу решительность и способность ответить ударом по источнику провокации, по основным объектам противника с точностью и в любое время, на земле, в море и в воздухе», — заявили южнокорейские военные.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные сообщили о первом с сентября пуске Пхеньяном баллистической ракеты. По их сведениям, ракета ушла в восточном направлении. Военные США подтвердили пуск. Позже в Японии сообщили о возможном падении ракеты в ее исключительной экономической зоне. Через некоторое время в Минобороны страны заявили, что северокорейская ракета упала в море в в 210 км к западу от острова Кюсю. Японские военные сделали вывод, что ракета была межконтинентальной.

Правительство Японии не стало объявлять тревогу. В США заявили, что пуск «не представлял угрозы» для них и их союзников.




 

Теги: КНДР , Южная Корея , испытания , ракетный пуск
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