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Ким Чен Ын назвал запуск ракеты завершением создания «ядерных сил» КНДР
Политика, 08:00
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Ким Чен Ын назвал запуск ракеты завершением создания «ядерных сил» КНДР
Лидер Северной Кореи заявил о гордости за успешное испытание ракеты «Хвасон-15». По его словам, запуск стал «историческим достижением» ракетных сил КНДР и «символом великой победы» корейского народа
Ким Чен Ын (в центре) (Фото: KNS / KCNA / AFP)

КНДР успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа «Хвасон-15», говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Согласно информации агентства, ракета способна нести «тяжелую» ядерную боеголовку и может достичь «всей континентальной территории» США. «Это намного более совершенная система вооружения и наиболее могущественная межконтинентальная баллистическая ракета — наивысшая степень развития наших ракетных систем». — говорится в сообщении.

ЦТАК отмечает, что после пуска ракета достигла высоты в 4,475 км и пролетела на расстояние 950 км, после чего на 53-й минуте полета «точно поразила морскую цель».

Согласно заявлению агентства, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о гордости за успешное испытание. По его мнению, «Хвасон-15» представляет собой «историческое достижение» ракетных сил Северной Кореи. «Испытания «Хвасон-15» стали символом великой победы героического корейского народа, честно и без колебаний поддерживающего генеральную линию партии, несмотря на вызовы со стороны США и их приспешников», — цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

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Северокорейский лидер также отметил, что испытание «Хвансон-15» ознаменовало собой завершение процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.

При этом в заявлении указывается, что «КНДР — ответственная и миролюбивая нация».

Ранее самой технически совершенной ракетой КНДР считалась «Хвасон-14», которая стала первой межконтинентальной ракетой на вооружении Пхеньяна. Она была испытана 4 июля.

В ночь на 29 ноября КНДР впервые за последние два месяца испытала баллистическую ракету. О запуске сообщили южнокорейские военные. Ракета пролетела, по их информации, около 1000 км и упала в море к западу от Японии. Позднее японские военные подтвердили падение ракеты в 210 км к западу от острова Кюсю. В Токио не стали объявлять тревогу, а в США заявили, что, хотя ракета межконтинентальная, она не представляет опасности для территории Соединенных Штатов и их союзников. В то же время Сеул в ответ на пуск провел собственные ракетные учения.

Постпреды США, Японии и Южной Кореи при ООН потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности. Генсек международной организации Антониу Гуттереш осудил запуск ракеты Пхеньяном и призвал его воздержаться от шагов, дестабилизирующих ситуацию.

Автор: Лакстыгал Илья.
Теги: КНДР , испытание , новая ракета , Хвасон-15
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