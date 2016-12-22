Макрон призвал Россию поддержать санкции против Северной Кореи

Французский президент Эмманюель Макрон заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны России при усилении санкций против КНДР. Об этом глава Франции рассказал в прямом эфире France24.

«Я рассчитываю, в частности, на Китай и Россию в том, чтобы принять самые требовательные и эффективные санкции [против КНДР]», — сказал Макрон (цитата по Reuters). Он добавил, что странам «необходимо» пойти на новые ограничительные меры из-за очередного запуска баллистической ракеты из Пхеньяна.

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В ночь на среду, 29 ноября, Пхеньян впервые за два месяца провел испытания баллистической ракеты. После пуска власти страны сообщили, что в воздух поднялась принципиально новая модель ракеты, получившая название «Хвасон-15».

Ракета была направлена в сторону Японского моря и упала в исключительной экономической зоны Японии — в 210 км к западу от острова Кюсю. После требования США, Японии и Южной Корее было проведено экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В том числе постпред Японии Коро Бэссё подчеркнул, что люди «чудом не пострадали» при запуске.​