Лавров раскритиковал решение США усилить санкции против КНДР

Москва отрицательно относится к идее США усилить санкции против Пхеньяна после очередного ракетного пуска. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы уже неоднократно подчеркивали, что санкционный нажим по сути дела исчерпан, и что все те резолюции, которые вводили санкции, обязательно содержали требования возобновить политический процесс, возобновить переговоры, и именно это требование американской стороной полностью игнорируется», — пояснил министр, добавив, что считает это большой ошибкой.

После испытаний Пхеньяном баллистической ракеты «Хвасон-15», которые прошли в ночь на 29 ноября, власти Северной Кореи объявили, что данный тип ракеты может достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора со своим китайским коллегой Си Цзиньпином заявил, что американские санкции против КНДР будут ужесточены 29 ноября. Также он призвал Пекин использовать имеющиеся рычаги давления на Пхеньян.

Южная Корея в ответ на северокорейские испытания провела собственные ракетные учения.

После ракетного пуска США, Япония и Южная Корея созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. В ходе него постпред США при ООН Никки Хейли предупредила руководство КНДР, что в случае войны режим этой страны будет полностью уничтожен.

Кремль осудил запуск ракеты Пхеньяном и назвал его провокацией.