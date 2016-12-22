Постпред США в ООН призвала весь мир порвать с КНДР

Постпред США при ООН Никки Хейли призвала весь мир разорвать отношения с Северной Кореей. Об этом сообщает Associated Press.
Она подчеркнула, что США не искали войны с КНДР, но если она все же начнется, «можете не сомневаться, что северокорейский режим будет полностью уничтожен».
Дипломат также предложила лишить Пхеньян права голоса в ООН.
Заседание, на котором прозвучали эти слова, было посвящено новому ракетному пуску в КНДР.
29 ноября Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты. По данным южнокорейских военных, это была модель «Хвасон-15», которая пролетела порядка 1 тыс. км и упала в океан. В Японии добавили, что ракета упала в 210 км к западу от острова Кюсю.
Власти КНДР после испытаний заявили, что данный тип ракеты способен долететь до любой точки на территории США, и этот пуск стал завершением процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.