Кремль осудил запуск ракеты КНДР

Россия осуждает очередной запуск ракеты Пхеньяном и считает его провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, очередной запуск ракеты — это провокационные действия, которые провоцируют дальнейший рост напряженности и которые отодвигают нас от начала урегулирования. Мы осуждаем этот пуск и надеемся, что всем сторонам удастся сохранить спокойствие, столь необходимое для того, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию», — заявил представитель главы государства.

«Пока нет повода для существенного оптимизма», — добавил он, комментируя возможность реализации «дорожной карты» по урегулированию конфликта, предложенной Россией и КНР.

В ночь на 29 ноября КНДР впервые за последние два месяца испытала баллистическую ракету. Ракета «Хвансон-15», по данным южнокорейских военных, пролетела порядка 1 тыс. км и упала в океан. Позднее в Японии сообщили, что ракета упала в 210 км к западу от острова Кюсю. После этого Пхеньян заявил, что испытанный тип ракеты способен достичь любой точки на территории США и что испытание ознаменовало собой завершение процесса создания «государственных ядерных сил» КНДР.

В момент ракетного запуска в КНДР находилась с визитом делегация депутатов Госдумы. До начала испытаний замглавы МИД Игорь Моргулов заявлял, что прекращение КНДР ракетных запусков может стать условием начала реализации «дорожной карты» по урегулированию кризиса.