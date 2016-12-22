США потребовали созвать СБ ООН из-за ракетного пуска КНДР

США, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по поводу пуска баллистической ракеты КНДР, заявила американский постпред Никки Хейли. Об этом говорится в сообщении миссии СШа при ООН, опубликованном в Twitter.

Как говорится в сообщении, постпреды США, Японии и Южной Кореи требуют потребовали созвать внеочередное заседание СБ ООН. Оно состоится в 4; 30 по местному времени (12:30 мск)

Агентство Reuters также сообщает, что генсек ООН Антониу Гуттереш выступил с осуждением дестабилизирующих действий КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от подобных шагов.

Северная Корея впервые за последние два месяца провела ракетные испытания. баллистическая ракета, запущенная в ночь на 29 ноября, упала в море в 210 км от японского острова Кюсю.В США назвали ракету межконтинентально, однако заверили, что она не представляет опасности для американцев и их союзников. В Японии также воздержались от объявления тревоги. Тем не мене, Южная Корея в ответ провела собственные ракетные учения, а президент США пообещал «уладить» проблему КНДР.

​В последний раз Пхеньян проводил ракетные пуски 15 сентября. Тогда баллистическая ракета пролетела над Японией и вызвала панику. Это было сделано через три дня после того, как СБ ООН ужесточил экономические санкции в отношении КНДР. До этого Пхеньян в начале сентября обзавелся водородной бомбой и угрожал уничтожить американскую военную базу на острове Гуам в Тихом океане.