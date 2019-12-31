Forbes назвал «опозданием на год» санкции США против «Северного потока-2»

США слишком поздно ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Такое мнение в статье для Forbes выразил бизнес-журналист Кеннет Рапоза.

Он отметил, что с утверждением санкций против «Северного потока-2» США опоздали на год. По его словам, введенные американскими властями ограничения «слишком слабые, слишком запоздалые», и даже противникам России эти санкции не понравятся.

«Они сворачиваются. Проект почти завершен. Связанные [со строительством газопровода] стороны должны закончить работы в течение 30 дней», — пишет Рапоза.

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