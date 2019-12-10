В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов

В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Основные параметры предлагаемого бюджета опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам сената (*.pdf).

«В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», — говорится в документе.

В этой же части говорится о необходимости запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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