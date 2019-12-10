В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 63,72 (+0,01) Quote, 09 дек, 12:24
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 70,5 (-0,25) Quote, 09 дек, 12:24
Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:22 Диетолог назвала пять вредных продуктов на новогоднем столе Общество, 08:05 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 08:05 Точка согласия: как разрешить конфликт между директором и собственником Pro, 08:01 В России резко сократилось количество недельных займов «до зарплаты» Финансы, 08:00 Роскачество назвало лучший майонез Общество, 08:00 Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду Общество, 07:46 Илон Маск задел ограждение на бронированном пикапе Cybertruck Общество, 07:40 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 07:30 В мэрии Владивостока сообщили об обысках Общество, 07:25 В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов Политика, 07:15 Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже Политика, 07:07 ФСИН не нашла системы насилия в российских СИЗО и колониях Общество, 07:00 Тишина, покой и звукоизоляция: как оградиться от лишнего шума. Карточки РБК и ROCKWOOL, 06:45
Политика ,  
0 
В военный бюджет США заложили санкции против двух российских газопроводов

Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Основные параметры предлагаемого бюджета опубликованы на сайте комитета по вооруженным делам сената (*.pdf).

«В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», — говорится в документе.

В этой же части говорится о необходимости запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter