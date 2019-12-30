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Allseas заявила об отсутствии планов вернуться к «Северному потоку-2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять прокладку газопровода «Северный поток-2», заявили в компании, передает ТАСС.

Строительный флот уже начал готовиться к работе на других проектах, добавили в компании.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». До этого Allseas из-за опасения санкций вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море, приостановив укладку труб.

Россия пообещала ответить на действия США. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, это будут «адекватные и взвешенные решения». Он отметил, что, несмотря на ограничения, газопровод будет готов до конца 2020 года: его в том числе может проложить судно «Академик Черский», находящееся на Дальнем Востоке.

Теги: Allseas, «Северный поток-2»
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