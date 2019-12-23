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Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США
На выходных в силу вступили санкции США, которые предписывают блокировать активы всех компаний, которые связаны со строительством «Северного потока-2». Главный подрядчик по укладке труб уже приостановил работы и отвел суда
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени». Об этом журналистам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

Премьер отметил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как  все проложить. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — сказал Медведев. По его словам, в этом нет «ничего страшного» особенно с учетом заключенных с Украиной договоренностей по транзиту газа.  

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) в размере $738 млрд на 2020 год, который в частности предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Речь идет о полной блокировке всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в Штаты. Данная мера, согласно документу, была принята для «обеспечения энергетической безопасности Европы» и «сдерживания российский агрессии».

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США
Бизнес

После принятия бюджета в Конгрессе США сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Рон Джонсон обратились к трубоукладчику «Северного потока-2» — Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу. На фоне угроз санкций швейцарская Allseas Group вывела из Балтийского моря суда, занимавшиеся прокладкой труб «Северного потока-2». В 2016 году компания выиграла тендеры на укладку труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Глава МИД Германии Хайко Маас назвал санкции вмешательством США в европейские дела, канцлер ФРГ также отметила, что она против таких санкций, и в качестве контрмеры предложила переговоры с Украиной о поставках газа. В Кремле в свою очередь, заявили, что санкции США против «Северного потока-2» нарушают нормы международного права.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Газопровод «Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря в Германию через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Его оператором выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2. Планируется, что мощность «Северного потока-2» составит 55 млрд куб. м газа в год. Проект предполагает ввод в эксплуатацию двух ниток трубопровода протяженностью 1,224 тыс. км каждая, общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Первая нитка газопровода Eugal (протяженность — 480 км), который будет транспортировать газ из «Северного потока-2» на юг Германии, будет запущена 1 января 2020 года. Вице-премьер России Дмитрий Козак заявлял, что «Северный поток-2» заработает уже в середине будущего года.   

Авторы: Юлия Старостина, Константин Нагаев, Кристина Астафурова
Теги: «Северный поток-2», санкции, газ
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