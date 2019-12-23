Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

На выходных в силу вступили санкции США, которые предписывают блокировать активы всех компаний, которые связаны со строительством «Северного потока-2». Главный подрядчик по укладке труб уже приостановил работы и отвел суда

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени». Об этом журналистам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

Премьер отметил, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты, как все проложить. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — сказал Медведев. По его словам, в этом нет «ничего страшного» особенно с учетом заключенных с Украиной договоренностей по транзиту газа.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) в размере $738 млрд на 2020 год, который в частности предусматривает введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Речь идет о полной блокировке всех американских активов попавших под санкции компаний, запрет на операции с ними и запрет на въезд представителей компаний в Штаты. Данная мера, согласно документу, была принята для «обеспечения энергетической безопасности Европы» и «сдерживания российский агрессии».

После принятия бюджета в Конгрессе США сенаторы от Республиканской партии Тед Круз и Рон Джонсон обратились к трубоукладчику «Северного потока-2» — Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу. На фоне угроз санкций швейцарская Allseas Group вывела из Балтийского моря суда, занимавшиеся прокладкой труб «Северного потока-2». В 2016 году компания выиграла тендеры на укладку труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Глава МИД Германии Хайко Маас назвал санкции вмешательством США в европейские дела, канцлер ФРГ также отметила, что она против таких санкций, и в качестве контрмеры предложила переговоры с Украиной о поставках газа. В Кремле в свою очередь, заявили, что санкции США против «Северного потока-2» нарушают нормы международного права.