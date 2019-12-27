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Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года
По словам главы Минэнерго, оставшиеся 160 км газопровода может проложить судно «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке
Фото: Bernd Wuestneck / DPA / AP

Газопровод «Северный поток-2», проходящий по дну Балтийского моря в Германию, как ожидается, будет запущен «до конца 2020 года». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает корреспондент РБК.

Газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке, уточнил он. По его словам, при этом подготовка судна для работ на Балтике займет «некоторое время», а такой способ является «одним из вариантов».

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США
Бизнес

Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что Россия не располагает судами, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря для достройки «Северного потока-2». Он пояснил, что такие суда-трубоукладчики строятся под конкретный проект. По его оценке, на проектирование судна нужно два года, а его строительство займет еще три-четыре. «Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля», — сказал Рахманов.

21 декабря в силу вступили санкции США против подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры были приняты для «обеспечения энергобезопасности Европы» и содержатся в военном бюджете США, подписанном Трампом. Санкции предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала участок трубы «Северного потока-2», ранее заявила о приостановке работ.

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

По словам премьера Дмитрия Медведева, из-за санкций на строительство газопровода понадобится «немного чуть больше времени», однако у «Газпрома» есть альтернативные способы прокладки труб. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал ограничения, введенные Вашингтоном, «наглым и циничным» вмешательством в дела европейского бизнеса. По его мнению, таким образом США «проталкивают» свой СПГ на рынок Европы.

Как писал «Коммерсантъ», «Газпром» может достроить трубу с использованием судна «Академик Черский», однако оно сейчас находится в Находке, а на переход корабля в Балтийское море необходим как минимум месяц. До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб. В Nord Stream 2 (операторе «Северного потока-2») заявляли о намерении завершить проект в «максимально короткий срок».

В ноябре вице-премьер правительства Дмитрий Козак сообщал, что газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года, Новак же говорил, что первые поставки газа по трубопроводу могут начаться уже до конца текущего года. В конце октября Дания выдала разрешение на прокладку той части «Северного потока-2», которая проходит в ее территориальных водах.

Авторы: Алина Фадеева, Кристина Астафурова
Теги: Александр Новак, «Северный поток-2»
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