Новак заявил о запуске «Северного потока-2» до конца 2020 года

По словам главы Минэнерго, оставшиеся 160 км газопровода может проложить судно «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке

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Газопровод «Северный поток-2», проходящий по дну Балтийского моря в Германию, как ожидается, будет запущен «до конца 2020 года». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает корреспондент РБК.

Газопровод может быть достроен судном «Академик Черский», которое сейчас находится на Дальнем Востоке, уточнил он. По его словам, при этом подготовка судна для работ на Балтике займет «некоторое время», а такой способ является «одним из вариантов».

Ранее глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что Россия не располагает судами, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря для достройки «Северного потока-2». Он пояснил, что такие суда-трубоукладчики строятся под конкретный проект. По его оценке, на проектирование судна нужно два года, а его строительство займет еще три-четыре. «Это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля», — сказал Рахманов.

21 декабря в силу вступили санкции США против подрядчиков проектов газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры были приняты для «обеспечения энергобезопасности Европы» и содержатся в военном бюджете США, подписанном Трампом. Санкции предполагают полную блокировку американских активов компаний и запрет на финансовые операции с ними. Швейцарская компания Allseas, которая укладывала участок трубы «Северного потока-2», ранее заявила о приостановке работ.