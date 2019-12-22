Лавров заявил об уверенности в реализации проекта «Северный поток-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «Северный поток-2» будет построен, несмотря на санкции со стороны США, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, реализация проекта в интересах Евросоюза, который осознает свой коммерческий интерес.

Как считает глава российского внешнеполитического ведомства, реакция Германии на американские ограничения показывает, что «чувство собственного достоинства у наших европейских партнеров еще сохранилось».

После того как президент США Дональд Трамп подписал включающий санкции против «Северного потока-2» бюджет Министерства обороны, с критикой документа выступили власти Германии. Так, например, вице-канцлер Германии Олаф Шольц назвал ограничения со стороны Вашингтона вмешательством во внутренние дела ФРГ и Европы.

В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».