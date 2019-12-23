Строителям «Северного потока-2» осталось проложить 160 км труб

До завершения газопровода «Северный поток — 2» строителям осталось проложить 160 км труб. Об этом журналистам сообщил официальный представитель оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, Йенс Мюллер, передает ТАСС.

По его словам, проложено свыше 2300 км газопровода из 2460 км. Таким образом, по его словам, сейчас трубопровод готов на 93,5%.

Компании — участники проекта продолжат работу по скорейшему запуску газопровода, добавил он.

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