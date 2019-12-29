Козак анонсировал адекватный ответ на санкции против «Северного потока-2»

Козак анонсировал адекватный ответ на санкции против «Северного потока-2»

Ответ России на американские санкции против газопровода «Северный поток-2» будут адекватными и взвешенными. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в эфире «России 1».

«Пока занимаемся. Мы будем принимать взвешенные и адекватные решения», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Козак отметил, что газопровод достроят, несмотря на ограничения. По его словам, Россия понимает, как это сделать.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». До подписания документа швейцарская компания Allseas, подрядчик «Газпрома», приостановила укладку труб в Балтийском море.