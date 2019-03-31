Президентские выборы на Украине. Главное

На Украине проходят выборы президента. В них участвуют 39 кандидатов. Среди них действующий глава государства Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский. Главное о ходе выборов — в обзоре РБК

Фото: Emilio Morenatti / AP

Как проходят выборы

Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Они продолжат свою работу до 20:00. За границей заработал 101 участок в 72 странах мира. Первыми, фактически 30 марта, стали голосовать украинские граждане в Австралии. Последними, уже 1 апреля, проголосуют избиратели в Сан-Франциско.

Большинство соцопросов, проведенных до начала голосования и «дня тишины», показывали, что ни один из кандидатов не сможет набрать необходимое для победы в первом туре количество голосов (более 50%).

Лидером президентской гонки по состоянию на 28 марта оставался комик Владимир Зеленский. Его, по данным социологической группы «Рейтинг», были готовы поддержать 26,6% украинцев. Второе место разделили экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. За них были готовы проголосовать 17% опрошенных. Остальные кандидаты в ходе опроса не набрали 10%.

Больше всех на предвыборную кампанию потратил Петр Порошенко (407,8 млн гривен — около $15,1 млн, по данным украинского ЦИК, опубликованным 25 марта. — РБК). На втором месте — Юлия Тимошенко со 163,7 млн гривен, на третьем — кандидат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, он израсходовал 111,4 млн гривен.