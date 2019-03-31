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Выборы на Украине ,  
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Президентские выборы на Украине. Главное
На Украине проходят выборы президента. В них участвуют 39 кандидатов. Среди них действующий глава государства Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский. Главное о ходе выборов — в обзоре РБК
Фото: Emilio Morenatti / AP

Как проходят выборы

  • Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Они продолжат свою работу до 20:00. За границей заработал 101 участок в 72 странах мира. Первыми, фактически 30 марта, стали голосовать украинские граждане в Австралии. Последними, уже 1 апреля, проголосуют избиратели в Сан-Франциско.
  • Большинство соцопросов, проведенных до начала голосования и «дня тишины», показывали, что ни один из кандидатов не сможет набрать необходимое для победы в первом туре количество голосов (более 50%).
  • Лидером президентской гонки по состоянию на 28 марта оставался комик Владимир Зеленский. Его, по данным социологической группы «Рейтинг», были готовы поддержать 26,6% украинцев. Второе место разделили экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. За них были готовы проголосовать 17% опрошенных. Остальные кандидаты в ходе опроса не набрали 10%.
  • Больше всех на предвыборную кампанию потратил Петр Порошенко (407,8 млн гривен — около $15,1 млн, по данным украинского ЦИК, опубликованным 25 марта. — РБК). На втором месте — Юлия Тимошенко со 163,7 млн гривен, на третьем — кандидат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, он израсходовал 111,4 млн гривен.

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  • В связи с проведением выборов полиция Украины работает в усиленном режиме. К охране избирательных участков привлекли 39 тыс. сотрудников МВД. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит патрулирование улиц и транспортных узлов.
  • На выборах уже проголосовал один из кандидатов — народный депутат Украины Юрий Бойко. Согласно опросам, он является одним из лидеров президентской гонки — после Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Также на свой избирательный участок пришел мэр Киева Виталий Кличко.

Что нужно знать о президентских выборах на Украине — 2019

  • Срок президентства на Украине составляет пять лет, один человек не может быть главой государства дольше двух сроков подряд.
  • Для победы на выборах нужно набрать более половины голосов. Если ни один из кандидатов не получит такой поддержки, второй тур должен пройти 21 апреля. Для победы в нем будущему президенту достаточно набрать больше, чем соперник.
  • Баллотироваться можно самовыдвиженцем или от политической партии. Кандидат должен быть гражданином Украины не моложе 35 лет, иметь право голоса и проживать в стране не менее 10 последних лет. Для регистрации нужно было внести денежный залог в размере 2,5 млн гривен (более $90 тыс.). До 8 марта кандидаты, подавшие заявления, могли отказаться от участия в гонке. В бюллетень вошли 39 фамилий.
  • По закону «Об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины» в голосовании могут принять участие жители ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя. Для этого им нужно было приехать в любой подконтрольный Киеву город и подать соответствующее заявление.
  • На выборах 2014 года украинские граждане в России могли проголосовать на участках в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. В этом году ЦИК Украины не стал открывать участки в России, а рекомендовал для голосования приехать на Украину, в Грузию, Казахстан или Финляндию. Наблюдателям от России запретили работать на украинских выборах.

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Нарушения

  • Полиция Украины в «день тишины» получила около 160 заявлений о нарушениях. «79 фактов связаны с незаконной агитацией, восемь — с подкупом избирателей, два факта — хулиганство, один — угроза физической расправой и 69 других фактов», — сообщили в МВД страны.

Реакция

  • Послы стран «большой семерки» призвали Украину «принять меры против насильственных политических экстремистских групп, которые могут сорвать голосование и узурпировать украинскую национальную полицию», сообщалось за неделю до выборов.
  • В Кремле заявляли, что признание Россией итогов выборов зависит от того, как будет проходить кампания. В Москве также выразили сожаление о лишении украинских граждан, живущих в России, права голосовать. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что и несколько миллионов граждан на Украине не смогут принять участие в голосовании.
  • Накануне выборов в Минобороны Украины заявили об обострении ситуации в Донбассе. В ведомстве это связали с попытками России сорвать выборы.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: выборы на Украине
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