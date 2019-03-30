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Выборы на Украине ,  
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Киев обвинил Россию в попытке сорвать выборы на Украине
В «день тишины» перед выборами на Украине в зоне конфликта в Донбассе продолжаются взаимные обстрелы. В Киеве полагают, что Россия намерена сорвать голосование с помощью обострения ситуации
Военнослужащий ДНР (Фото: Сергей Аверин / РИА Новости)

Накануне президентских выборов на Украине боевая обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась, заявил глава Минобороны страны Степан Полторак. По его словам, это связано с попытками российских войск сорвать голосование, передает «Интерфакс-Украина».

«К сожалению, я подтверждаю то, что вчера ситуация на линии столкновения обострилась, количество обстрелов увеличилось. К сожалению, у нас есть и потери», — заявил Полторак в интервью журналистам телеканала «Прямой».

Происходящее он связал с действиями «оккупационных войск и террористических группировок» из России. «Никаких сомнений нет в том, что оккупационные войска, террористические группировки Российской Федерации сделают все для того, чтобы помешать нам провести честные и прозрачные выборы. Мы ждали, что накануне проведения выборов ситуация будет усложнена. Мы к этому готовились и готовы», — сказал он.

Полторак подчеркнул, что ВСУ держат оборону на линии разграничения, чтобы «дать возможность всем людям прийти на избирательные участки и сделать выбор».

Утром 30 марта армия ЛНР сообщила, что украинские силовики за сутки десять раз обстреляли позиции луганских военнослужащих. «Огонь велся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов ПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного», — заявили в Народной милиции ЛНР. За сутки, как утверждают в Луганске, по территории республики было выпущено​ более 340 боеприпасов. Об обстрелах заявляют и в Донецке. «За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило девять раз. Общее количество примененных боеприпасов — 127 единиц», — заявил 30 марта руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Накануне Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР (вооруженные силы республики) сообщал о проведении военных учений на полигонах силовиков. «На текущей неделе на полигонах Народной милиции прошли занятия по тактической и огневой подготовке с танковыми и артиллерийскими подразделениями, а также специальной подготовке с инженерными подразделениями и специалистами связи», — заявлял официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Политика
На Украине отчитались о нарушениях в «день тишины» перед выборами

Выборы президента Украины состоятся завтра, 31 марта. По данным общественной организацией «Передовые правовые инициативы», лидером предвыборной гонки является комик и шоумен Владимир Зеленский (34,04%). Порошенко заручился поддержкой 14,22% избирателей, сохраняя второе место. Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%), четвертое — глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,10%).

Политика
Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Степан Полторак, ВСУ, Донбасс
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