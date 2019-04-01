ЦИК Украины официально признала необходимость второго тура выборов

ЦИК Украины исключила гипотетическую возможность того, что выборы президента страны завершатся в первом туре. Ни один из кандидатов уже не сможет набрать больше половины голосов. Лидер голосования — Зеленский с результатом в 30%

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук впервые официально подтвердила необходимость второго тура на выборах президента. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Будет второй тур», — сообщила она на брифинге, сказав, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать абсолютного большинства голосов.

Согласно данным ЦИК, к настоящему моменту подсчитано уже более 63% протоколов избирательных комиссий. Шоумен Владимир Зеленский остается на первом месте с результатом в 30,39%, действующий президент Петр Порошенко набирает почти в два раза меньше — 16,34%. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отстает от президента более чем на 3%, собрав 13,1% голосов, и, по предварительным данным, упускает возможность выйти во второй тур выборов.

Ранее, в ночь после голосования, о планах Тимошенко вступить в борьбу с Порошенко за второй тур заявила возглавляемая ею партия «Батькивщина». партия вела альтернативный подсчет голосов, согласно которому Зеленский набрал 28,1% голосов, Тимошенко — 16,1%, а действующий президент Петр Порошенко — 15,2%.