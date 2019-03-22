Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

Против войны, но за победу: что обещают Украине кандидаты в президенты

31 марта на Украине пройдет первый тур президентских выборов. РБК проанализировал биографии кандидатов и программы наиболее популярных из них. Главное — в cпецпроекте РБК

Что предлагают кандидаты

В президентских выборах примет участие рекордное число кандидатов — 39, большинство из которых не имеет никаких шансов на победу. Предвыборные опросы показывают, что фаворитов трое — шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер Юлия Тимошенко.

Возможность получить более 3% голосов есть у нескольких кандидатов — бывшего министра обороны Анатолия Гриценко, одного из лидеров оппозиции Юрия Бойко, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, бывшего руководителя Службы безопасности Украины Игоря Смешко и у одного из лидеров «Оппозиционного блока» Александра Вилкула. Их программы и проанализировал РБК.

В них кандидаты сосредоточились на трех основных темах — проблеме Крыма и военного конфликта в Донбассе, политических реформах и экономическом положении страны. Именно конфликт на востоке страны украинцы считают самой важной проблемой (так думают 61,2% населения республики), на втором месте — социально-экономические проблемы: низкие зарплаты и пенсии (53,7%), повышение тарифов на коммунальные услуги (52,7%), рост цен на товары первой необходимости и инфляция (28,9%), безработица (19,8%), отмечается в социологическом исследовании, проведенном совместно центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.

Возвращение Крыма и Донбасса Бойко Юрий Народный депутат Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта ради мира и возвращения территорий и населения под юрисдикцию Украины. <…> Сделаем все, чтобы прекратить вооруженный конфликт исключительно мирным путем. Вилкул Александр Народный депутат Вводим в Донбасс миротворческий контингент дружественных стран и нейтральных государств (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия). Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Капитулянтского возвращения Донбасса не будет — оккупированные территории вернем без «особых статусов» дипломатическими, военными, экономическими, санкционными средствами совместно с зарубежными партнерами. <…> Не будет Украина уступать права на Крым в обмен на любые экономические уступки — в Крыму наши граждане, это наша земля, и Крым будет украинским! Зеленский Владимир Актер Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров. Ляшко Олег Народный депутат Вместо того чтобы гнуть спину перед «партнерами», надо требовать от них выполнения Будапештского меморандума. Ведь, подписав этот документ, Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Если документ не выполняется, мы имеем полное право заявлять о восстановлении статуса ядерной державы. Порошенко Петр Действующий президент Украины Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Основные усилия сосредоточу на формировании действенных механизмов возврата аннексированного Крыма и деоккупации Донбасса путем дипломатических и экономических мер международного воздействия, прежде всего, в рамках обязательств стран-подписантов Будапештского меморандума. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Мы добьемся организации настоящего переговорного процесса и восстановления мира в соответствии с Будапештским меморандумом. Мы вернем военно-дипломатическим путем мир и оккупированные территории Крыма и Донбасса. Вступление в НАТО/ЕС Зеленский Владимир Актер Движение Украины в сторону НАТО и других объединений — залог нашей безопасности, в которое я верю и которое должно получить подтверждение через всеукраинский референдум. Порошенко Петр Действующий президент Украины Наша миссия — вступление в Евросоюз и НАТО. Только полноправное членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе окончательно и бесповоротно гарантирует нашу украинскую государственную независимость, нашу украинскую национальную безопасность. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Как верховный главнокомандующий буду ориентироваться на совместимость с НАТО, что будет способствовать получению плана действий относительно членства в альянсе. Внеблоковый статус Бойко Юрий Народный депутат Обеспечим реальный нейтралитет и внеблоковость Украины. Преодолеем противоречия со всеми странами-соседями, в том числе с Россией. Вилкул Александр Народный депутат Внеблоковый статус, новая система безопасности и обороны, основанная на профессиональной армии и муниципальной полиции. Компенсация от России Зеленский Владимир Актер Мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Порошенко Петр Действующий президент Украины За репрессии и издевательства над нашими гражданами на оккупированных территориях, за нанесенный ущерб страна-оккупант понесет ответственность и вынуждена будет их возмещать через международные правовые механизмы. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Мы готовы приложить усилия для привлечения Российской Федерации как государства-агрессора к юридической ответственности. Цель таких усилий — получение компенсации за ущерб. Реформа власти Бойко Юрий Народный депутат Увеличим полномочия местной власти. Обеспечим переход к прямым выборам руководителей регионов. <…> Территориальные общины получат больше финансовых возможностей для ежедневных потребностей и развития. Вилкул Александр Народный депутат Украина будет децентрализованной парламентской республикой. Двухпалатный парламент. Нижняя палата — 150 депутатов от политических партий. Верхняя — 29 депутатов, по одному от миллиона избирателей. <…> Исполнительная власть — правительство во главе с премьер-министром формируется парламентским большинством. <…> Полномочия центральной власти сократятся до таких сфер, как внешняя политика, вооруженные силы, государственная безопасность, национальные и международные инфраструктурные проекты. В общинах остаются 100% налога на доходы физических лиц и экологического налога, рентных платежей и акцизных сборов. <…> Переход на электронное управление страной (опыт Сингапура, Эстонии). Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Децентрализация будет усилена — местные общины получат право распоряжаться землями за пределами застройки населенных пунктов. Функции государства будут сокращены и переведены на интернет-технологии, чтобы минимизировать контакты граждан с чиновником. <…> Будет закон об импичменте президента. Зеленский Владимир Актер Первым законопроектом станет закон «О народовластии». <…> Моя цель — построить государство, которое предоставляет своим гражданам качественный сервис. Для этого нужно максимально сократить количество функций государства. <…> Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины». Ляшко Олег Народный депутат Я сокращу количество депутатов до 250, министерств — до 10, ликвидирую должность премьера и сделаю ответственным за состояние дел в государстве одного человека — президента. Проведу настоящую судебную реформу — уволю всех старых прокуроров и судей, а новых люди изберут на выборах, как в США. <…> Чтобы исключить узурпацию власти, добьюсь принятия законов об импичменте и временных следственных комиссиях, которые станут предохранителем от новых Януковичей. Смешко Игорь Экс-глава СБУ <…> Украина должна получить закон об иммунитете президента Украины исключительно на время пребывания его в должности. <…> Для политического контроля за деятельностью президента будет принят закон с прозрачной процедурой его импичмента. Закон, предусматривающий после окончания срока полномочий президента, его обязательный отчет перед Верховной Радой и Конституционным судом относительно соблюдения Конституции и законов Украины при исполнении обязанностей главы государства. <…> Завершенную административно-территориальную реформу, которая призвана укрепить унитарность государства в сочетании с ее глубокой децентрализацией и передачей большинства внутренних функций государства органам местного самоуправления. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Будет уменьшено количество народных депутатов — с 450 до 350. Мировых судей и судей местных судов будет избирать народ без политической рекламы. <…> Неприкосновенность всех высокопоставленных чиновников — президента, судей, депутатов — будет полностью ликвидирована. Языковая политика Бойко Юрий Народный депутат Вернем право граждан обучаться на родном языке. Вилкул Александр Народный депутат Государственный язык — украинский. Областные советы могут вводить в области второй официальный язык. Автономия регионов в гуманитарной, культурной и языковой политиках. Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Не будет дискриминации по расовому, языковому, религиозному, половому или иному признаку — будет защита прав и свобод всех граждан, независимо от того, голосовали они за президента или другого кандидата. Порошенко Петр Действующий президент Украины Продолжим политику поддержки украинского языка как единственного государственного. Снижение тарифов ЖКХ Бойко Юрий Народный депутат Остановим тарифный геноцид, установив справедливые тарифы. Газ собственной добычи пойдет на нужды народа, а не для спекуляций. Сделаем доступными субсидии для тех, кто в этом нуждается. Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Не будет космических тарифов на ЖКУ — искоренением коррупции и олигархических монополий, прозрачным ценообразованием тарифы будут снижены до уровня, соответствующего реальным затратам производителей и доходам населения. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Основные усилия сосредоточу на принятии мер по преодолению бедности украинцев, в том числе, за счет ликвидации коррупционной составляющей в тарифах на электроэнергию, жилищно-коммунальные услуги. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» В первый месяц работы нового президента будут уменьшены цены на газ в два раза, а это означает также уменьшение тарифов на тепло и горячую воду. Снижение энергозависимости от России Бойко Юрий Народный депутат Обеспечим увеличение собственной добычи угля, газа и мощное развитие украинской энергетики, что является гарантией энергетической независимости и предоставления качественных услуг по социально ответственным тарифам для населения. Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Не будет зависимости от импортного газа — будет политика энергосбережения и энергоэффективности, опора на собственные, в том числе возобновляемые ресурсы. Зеленский Владимир Актер Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок. Ляшко Олег Народный депутат Мы увеличим добычу собственного газа, откажемся от импортного, положим конец коррупции «Нафтогаза», что позволит снизить цену на газ минимум вдвое. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Одним из основных направлений деятельности президента рассматриваю обеспечение энергетической независимости Украины на базе возобновляемых и экологически чистых источников энергии, модернизированной ядерной энергетики, государственного стимулирования роста добычи природного газа на Украине. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Государство будет развивать собственную угольную отрасль вместо импорта дорогого зарубежного угля. Построим LNG-терминалы для импорта сжиженного газа нероссийского происхождения, что приведет к уменьшению стоимости газа для промышленности. Повышение зарплат и пенсий Бойко Юрий Народный депутат Украинцы будут получать достойные зарплаты и пенсии. <…> Обеспечим законодательный пересмотр несправедливой пенсионной реформы. Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию составит 15 лет, будет возобновлен льготный 25-летний стаж для работников отдельных профессий. Вилкул Александр Народный депутат Пенсия не ниже 40% от средней заработной платы по стране. Дополнительные отчисления на пенсионный счет не облагаются налогом. Государственный страховой полис каждому пенсионеру. Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Средняя зарплата в Украине будет более €700. <…> Мы повысим пенсии до экономически обоснованного уровня, справедливо учтем трудовой вклад и квалификацию. Зеленский Владимир Актер Переход от солидарной к накопительной пенсионной системе. Все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не будут пропадать в фондах, а переходить по наследству. Ляшко Олег Народный депутат Перерасчет пенсий бывшим колхозникам, которые работали за «галочки» и трудодни. Порошенко Петр Действующий президент Украины Существенное снижение налоговой нагрузки расширило возможности работодателей для повышения заработных плат работникам. Мы продолжим эту политику, в частности из-за замены налогообложения прибыли предприятий на налогообложение вывода капитала из страны. <…> Рост зарплат позволит постоянно повышать также и пенсии, обеспечив их достойный уровень. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Важнейшая задача государства — создание условий для формирования мощного среднего класса, который должен составить более 50% населения. К нему по уровню доходов, образования, культуры и оплаты труда должны принадлежать не только представители малого и среднего бизнеса, но и научная и творческая интеллигенция, врачи, учителя, госслужащие, включая военнослужащими, а также квалифицированные работники реального сектора производства, в том числе и те, которые уже вышли на пенсию. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Европейская заработная плата. Мы ставим цель постепенно, за пять последующих лет достичь уровня средней заработной платы Польши в долларовом измерении. Средняя заработная плата в Польше в 3,5 раза выше, чем в Украине. <…> Мы введем персонифицированную пенсионную систему. <…> Если человек не успеет использовать деньги на своем пенсионном счете при жизни, сумму, которая останется, будут наследовать члены его семьи. Будет отменен порядок, который лишает пенсий работающих пенсионеров. Борьба с коррупцией Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Неотвратимость наказания для всех, независимо от партийной принадлежности, власти или оппозиции. <…> будет сначала уничтожена коррупция в администрации президента, кабинете министров, Верховной раде, СБУ, ГПУ и МВД. <…> Не будет у президента бизнеса, офшоров и собственности за рубежом — будет честное служение Украине и украинцам. Зеленский Владимир Актер Нулевая толерантность к коррупции на всех уровнях. <…> Честные чиновники получат гарантированные достойные заработные платы, открытые конкурсы на должности, высокий социальный статус и государственное страхование. <…> Цель: не брать, не давать, а тех, кто не понял, сажать! Смешко Игорь Экс-глава СБУ Направлю деятельность правоохранительных органов Украины на обеспечение верховенства права с неотвратимостью наказания за коррупционные преступления. Буду жестко контролировать завершение процесса создания Антикоррупционного суда, <...> инициирую создание государственных комиссий: по разоблачению фактов вывоза капитала за границу, начиная с 1991 года, и возвращения украденного, по расследованию работы Нацбанка Украины за последние пять лет и расследованию процессов непрозрачной приватизации. Подготовлю пакетные изменения в действующее законодательство по разрушению экономических основ коррупции, активизирую роль Антимонопольного комитета. Борьба с олигархами Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Честный президент — страна без олигархов и коррупции! Зеленский Владимир Актер Современные политики связаны давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину. Украина сегодня нуждается не просто в новых лицах. Она требует НОВЫХ ИДЕЙ! Моя главная задача — привести к власти порядочных и патриотически настроенных специалистов. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Основными направлениями деятельности президента рассматриваю деолигархизацию, демонополизацию, деофшоризацию и детенизацию экономических отношений, восстановление социальной справедливости в вопросах собственности, в сочетании с государственными преференциями для малого и среднего бизнеса. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Кланово-олигархическая система будет ликвидирована. Реформа армии Вилкул Александр Народный депутат Создание профессиональной армии, оснащенной по последнему слову техники. <…> Возрождение ВПК: производство современных видов вооружения, ракетных комплексов, самолетов, кораблей для своих Вооруженных сил. Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Не будет принудительного призыва — будет профессиональная контрактная армия, усиленная резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны. Зеленский Владимир Актер Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. <…> Бюджет на армию должен перестать быть «кормушкой» для «кабинетных генералов», а должен обеспечить достойные условия службы и развития солдата. Порошенко Петр Действующий президент Украины Укрепление Вооруженных сил, их модернизация и оснащение новейшими образцами оружия и военной техники останется нашим безусловным приоритетом. <…> Мы завершим создание плотной системы противоракетной и противовоздушной обороны. На очереди — коренная модернизация украинского флота и воздушных сил. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Постепенный переход от смешанного принципа комплектования вооруженных сил к созданию профессионального национального войска за счет повышения качества, мотивации и обеспечения ратного труда; создание оперативного и стратегического резерва на базе формирований территориальной обороны. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Сразу после президентских выборов будет введен новый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, который разрабатывался на основе предложений тысяч военнослужащих и который обеспечит европейский уровень условий службы для солдат и офицеров. <…> Мы проведем полную модернизацию Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО и нарастим нашу военную мощь до уровня, гарантирующего безопасность стране и каждой семье. Поддержка военных и переселенцев Бойко Юрий Народный депутат Обеспечим социальную помощь каждому, кто в ней нуждается. Гарантируем защиту прав и восстановление надлежащих выплат и льгот переселенцев <…> . Вилкул Александр Народный депутат Повышение уровня материального обеспечения и расширение социальных льгот для военных. <…> Создаем правовые и финансовые условия для возвращения вынужденных переселенцев домой. Гриценко Анатолий Лидер партии «Гражданская позиция» Не будет дискриминации военных пенсионеров — будет достойное обеспечение солдата и когда он служит, и когда становится ветераном. Не будет обездоленных переселенцев — будет государственная политика кредитования им жилья и стимулирования создания рабочих мест. Не должны скитаться фронтовики — для их лечения будут приоритетно открыты «Феофания» и все лечебные учреждения, которые сейчас доступны для высоких чинов. Порошенко Петр Действующий президент Украины Мы поднимем уровень социального обеспечения наших военнослужащих, расширим поддержку семей участников боевых действий. Смешко Игорь Экс-глава СБУ Буду ориентироваться на уважение к высшей ценности нашего войска — жизни и достоинства военнослужащего, достойное денежное и другие виды обеспечения украинских воинов на уровне стандартов ближайших стран-соседей НАТО, искоренение коррупции в оборонной сфере, решение жилищной проблемы военнослужащих, обеспечение государственной поддержки переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Тимошенко Юлия Лидер партии «Батькивщина» Важной частью нового контракта будет утвержденный законом мотивационный пакет, включающий гарантированное обеспечение жильем, бесплатным медицинским обслуживанием, достойным пенсионным страхованием и другие важные вопросы, а также дополнительные льготы для участников боевых действий и членов их семей.

Как устроены выборы на Украине

Как проходят выборы Президент Украины избирается сроком на пять лет. Один и тот же человек не может быть избран президентом больше, чем на два срока подряд. Правом голосовать обладают все граждане страны, достигшие 18 лет, за исключением признанных судом недееспособными. Для голосования надо показать удостоверение личности (паспорт, загранпаспорт или другой документ). Победителем в первом туре станет кандидат, набравший больше половины голосов. Если ни один из кандидатов не наберет столько, будет проведен второй тур голосования — через три недели, 21 апреля. Победителем второго тура станет кандидат, получивший больше голосов, чем соперник.

Кто имеет право баллотироваться на пост президента Украины Выдвинуться можно от политической партии или в порядке самовыдвижения. Президентом Украины может быть избран гражданин Украины, достигший на день выборов тридцати пяти лет, имеющий право голоса, владеющий государственным языком и проживающий на Украине в течение десяти последних лет перед днем выборов. Участник выборов должен внести в ЦИК денежный залог в размере 2,5 млн грн (более $90 тыс.). Подача заявок на регистрацию завершилась 3 февраля, 8 февраля ЦИК объявила, кто был допущен к выборам. До 8 марта кандидаты имели право отказаться от участия. В итоге до первого тура дошли 39 кандидатов. Фотогалерея Тимошенко, кавээнщик, экс-глава СБУ: кто хочет стать президентом Украины Основания для нерегистрации были в основном «тривиальные», сказал «Громадьске» руководитель отдела взаимодействия со СМИ Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко: «Обычно основания таковы: невнесение денежного залога в размере 2,5 млн грн, неполный перечень документов из тех, что предусмотрены законодательством, ошибки и неточности в документах».

Как голосует Крым и Донбасс и голосует ли По данным государственного реестра избирателей, на 1 января 2019 года на всей территории Донбасса проживают около 5 млн избирателей, а в Крыму — 1,5 млн. Голосовать на неконтролируемых Украиной территориях они не смогут, участки не будут организованы. В соответствии с законом «Об обеспечении прав, свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированных территориях Украины» в голосовании смогут принять участие жители ДНР, ЛНР, Крыма и Севастополя, но для этого им нужно будет за несколько дней до выборов приехать в любой подконтрольный Украине город и подать заявление о временном изменении места голосования.

Что говорят соцопросы​​ Лидером президентской гонки является Владимир Зеленский. По данным социологической группы «Рейтинг» (опрос опубликован 19 марта), за него готовы голосовать 24,9% из тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. На втором месте — Юлия Тимошенко (18,8%), на третьем — Петр Порошенко (17,4%). Согласно последним данным опроса социологического центра SOCIS, за Порошенко готовы отдать свои голоса 13,25% тех, кто определился с выбором, за Тимошенко — 9,5%. При этом за шоумена Владимира Зеленского выступили 20,46% опрошенных. По данным «Рейтинга», больше 3% могут набрать Бойко (10,2%), Гриценко (9,4%), Ляшко (5,4%), Вилкул (3,5%), Смешко (3,1%). У Зеленского уверенные позиции на юге и востоке Украины (Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области), отмечается в исследовании «Рейтинга», в Киеве он делит первенство с Порошенко, в Донбассе — с Бойко. Тимошенко лидирует в центральных районах страны и на севере, а на западе делит первенство с действующим президентом. Последний — лидер​ среди избирателей Галиции (Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области).​