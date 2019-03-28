28 марта группа «Рейтинг» опубликовала новый соцопрос. По нему за Зеленского готовы проголосовать 26,6%, а рейтинг Тимошенко и Порошенко сравнялся — по 17%.

Прогнозируя результаты первого тура голосования, эксперты обращают внимание на то, что с выбором не определились до 30% избирателей. От них и будет зависеть итоговое распределение голосов. Эксперты и политики также указывают на фактор Зеленского. Оппоненты впервые участвующего в каких-либо выборах актера, шоумена и бизнесмена обращают внимание на то, что он «виртуальный кандидат», популярный среди молодежи и тех, кто нерегулярно ходит на выборы, что может уменьшить его итоговый результат.

​Какие сценарии возможны во втором туре

​Сценарий 1. ​Зеленский против Тимошенко

Опросы группы «Рейтинг» относительно того, кто имеет шансы выйти во второй тур, показал, что 43,7% опрошенных из числа определившихся и планирующих голосовать считают, что выйдет Владимир Зеленский, 40,3% — Юлия Тимошенко. Петр Порошенко в этом рейтинге лишь третий. В возможность его попадания в финал верят 37,9% граждан. На выход во второй тур именно с Зеленским рассчитывает Тимошенко. «Если те, кто поддерживает Володю, придут на участки, то мы с ним будем во втором туре. А если не придут — мы туда попадем с Петром Алексеевичем Порошенко», — заявила она в интервью изданию «Гордон». Ссылаясь на исследование, проведенное партией, она прочит себе победу как в случае выхода во второй тур в паре с Зеленским (51% за Тимошенко, 40,55% за Зеленского), так и с Порошенко (51% у Тимошенко, 31% у Порошенко). Порошенко и Зеленский свои шансы не оценивали.

Фото: Сергей Долженко / EPA / ТАСС

В этой паре шансы на итоговую победу выше у Зеленского в силу того, что он антисистемный кандидат, а голосование на этих выборах будет протестным, прогнозирует украинский политолог Руслан Бортник. «Влиятельные украинские бизнесмены и олигархи будут больше бояться Тимошенко, она глубже, чем Зеленский, разбирается в вопросах экономики и финансов, а он в случае победы будет менее опасным», — объяснил эксперт в разговоре с РБК. В случае выхода во второй тур этой пары важнейшим для определения победителя будет фактор явки, считает украинский политолог Владимир Фесенко. «У Тимошенко более мобилизованный избиратель», — отметил он. В случае такого выбора во втором туре проявится конфликт поколений — у Тимошенко более возрастной избиратель, в основном беднейшие слои населения.

Прогноз: 34% — за Зеленского, 21% — за Тимошенко (по данным совместного мониторинга электоральных настроений украинцев группы «Рейтинг», КМИС, Центра Разумкова)

​​Сценарий 2. ​Зеленский против Порошенко

В этой паре, по мнению Бортника, шансы Зеленского также выше, так как против Порошенко сыграет его высокий антирейтинг (почти половина избирателей заявили в исследовании «Рейтинга», что ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы за него). Эксперт Фесенко считает именно эту пару наиболее вероятной во втором туре: «По данным социологов, в паре Зеленский — Порошенко выше шансы у первого». «В лагере Порошенко убеждены, что легко обыграют Зеленского — будут использовать дебаты, демобилизовывать сторонников оппозиции, использовать компромат, отвлекать молодежь. Удастся ли это сделать — вопрос открытый», — объяснил эксперт в разговоре с РБК. Шансы Зеленского на победу возрастут, если все представители оппозиции, включая Тимошенко, призовут голосовать против Порошенко.

Зеленский — «пустой» политик, который не предлагает содержательной повестки, что позволяет ему играть роль проводника протестных настроений, пояснил руководитель украинской исследовательской программы Института Кеннана​ Михаил Минаков. Помимо протестного электората Зеленский также смог завоевать симпатии молодежи в крупных городах, которые хорошо знакомы с его творчеством.

Избиратели смотрят на Зеленского по-разному, полагая, что он олицетворяет именно их политические предпочтения, отметил внештатный эксперт Российско-евразийской программы Фонда Карнеги за международный мир Балаш Ярабик. Значительным фактором в таком протестном голосовании стало недовольство граждан реформами. Как пояснил Ярабик, власти должным образом не объяснили населению важность преобразований. Кроме того, украинские политики не подкрепили структурные реформы экономики инфраструктурными вложениями, которые могли бы оказать более очевидный позитивный эффект на жизнь граждан.

Прогноз: 39% — за Зеленского, 18% — за Порошенко (по данным совместного мониторинга электоральных настроений украинцев группы «Рейтинг», КМИС, Центра Разумкова)

Сценарий 3. Тимошенко против Порошенко

В этой паре у Тимошенко шансы предпочтительнее в силу ее большей оппозиционности, она может сплотить весь оппозиционный электорат, ​считает Бортник. «Борьба в этой паре будет не на жизнь, а на смерть, и шансов на победу больше у Тимошенко. Ее могут поддержать все противники действующей власти, в том числе сторонники Зеленского», — отметил Фесенко. Однако списывать президента со счетов рано, убеждены эксперты. «На пользу Порошенко продолжает работать получение независимости Украинской православной церковью. Оно сыграло решающую роль в скачке рейтинга президента в январе—феврале и цементировало образ Порошенко как патриотического кандидата и единственного политика, который может не на словах, а на деле противостоять России. На создание этого образа работает и недавний визит в Москву к премьеру Дмитрию Медведеву оппозиционного кандидата Юрия Бойко, который напомнил избирателям, с кем борется Порошенко», — сказал Фесенко.

По словам руководителя Украинской исследовательской программы Института Кеннана Михаила Минакова, основную часть электората Порошенко составляют граждане в маленьких городах, в том числе в местах, которые больше всего пострадали от волны отъезда за границу молодых граждан. Немаловажными для Порошенко сегментами электората являются также жители больших городов и неопределившиеся избиратели. «Эта часть избирателей может отдать предпочтение Порошенко, особенно если тот выйдет во второй тур, так как опасается резкого изменения курса или потери поддержки Запада при уходе действующего лидера», — пояснил Балаш Ярабик.

Если Порошенко выйдет во второй тур, то сохранит значительные шансы на победу над любым соперником, считает Ярабик. «Главный козырь Порошенко ​— страх. Страх избирателей перед радикальными переменами и потерей поддержки Запада», — сказал он. Если во втором туре сойдутся Порошенко и Зеленский, большую роль может сыграть явка. Зеленский пользуется поддержкой на востоке Украины, а также среди молодежи. В то же время, отметил Ярабик, жители восточной Украины демонстрируют более низкую явку, чем жители западной Украины, а молодежь ходит на голосование реже, чем пожилые граждане. Оба этих фактора могу сыграть на руку Порошенко.

Прогноз: 26% — за Тимошенко, 19% — за Порошенко (по данным совместного мониторинга электоральных настроений украинцев группы «Рейтинг», КМИС, Центра Разумкова) ​