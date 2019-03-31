В ДНР сообщили об обстрелах после начала президентских выборов на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил Украины обстреляли из минометов поселки на окраине Горловки. Об этом сообщается на сайте самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По данным представительства ДНР в СЦКК, с 03:30 до 03:55 мск обстреляли поселки Травневое и Гольмовский, выпустив восемь мин калибром 120 мм. Впоследствии с 07:10 до 07:40 мск и с 08:20 по 08:50 мск украинские военные обстреляли поселки Новолуганское и Доломитное, где выпустили 18 мин.
РБК направил официальный запрос в Министерство обороны Украины.
Накануне министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что обстановка в зоне конфликта в Донбассе обострилась в преддверии президентских выборов. Он связал возросшее количество обстрелов с попытками российских войск сорвать голосование. При этом начало перемирия в Донбассе назначили на 8 марта.