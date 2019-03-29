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Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

В Кремле сожалеют о лишении нескольких миллионов украинцев, которые пребывают на территории России, права голосовать на выборах президента Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что и в самой Украине находятся несколько миллионов жителей, которые также не могут принять участие в выборах.

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«Это те факты, которые трудно отрицать и которые являются, к сожалению, той печальной реальностью, которой они являются», — заявил Песков.

Тем не менее он отметил, что Кремль не станет оценивать предвыборную компанию на Украине. Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы. Представитель Кремля добавил, что российских наблюдателей на украинских выборах не будет.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Согласно опросу украинской социологической службы «Рейтинг» (опубликован 28 марта), шоумена Владимира Зеленского готовы поддержать 26,6% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. Второе место разделяют Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, которых поддерживают по 17% опрошенных.

ЦИК Украины не стала открывать избирательные участки в России. На выборах в 2014 году украинцы могли проголосовать в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.

Теги: Кремль, лишение, голосование, выборы, Украина
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