На Украине назван лидер по затратам на избирательную кампанию

На Украине назван лидер по затратам на избирательную кампанию

Президент Украины Порошенко — лидер по объему избирательного фонда и затратам на предвыборную кампанию, следует из опубликованных ЦИК данных. На втором месте по расходам — Юлия Тимошенко, на третьем — Александр Вилкул

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Петр Порошенко потратил на проведение избирательной кампании 407,8 млн гривен (примерно $16,3 млн) из 415,6 млн гривен, находящихся в его избирательном фонде. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта ЦИК Украины данные по промежуточным расходам кандидатов (по состоянию на 18 марта). Выборы пройдут 31 марта.

Действующий президент — лидер по тратам на кампанию, обобщило данные украинское издание «Левый берег». Его основные конкуренты, имеющие шансы выйти во второй тур, — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, — потратили в несколько раз меньше. Тимошенко израсходовала 163,7 млн гривен (общий объем фонда — 164 млн гривен), а Зеленский — 86,4 млн гривен (общий объем фонда — 102,8 млн гривен).

Третье место по размеру трат — у выдвиженца «Оппозиционного блока» Александра Вилкула: он потратил 111,4 млн гривен. На четвертом месте — экс-министр обороны Анатолий Гриценко, израсходовавший 101,4 млн гривен. Побывавший на прошлой неделе на переговорах в Москве Юрий Бойко израсходовал 46,6 млн гривен.

Всеми кандидатами на кампанию потрачено 1,2 млрд гривен, подсчитал независимый Комитет избирателей Украины. Более половины этих средств, 853 млн, пошли на рекламу в СМИ. Больше других на рекламу потратили самовыдвиженец Юрий Кармазин (100% всех средств), экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко (89%), лидер общественного движения «Народный контроль» Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и бизнесмен Сергей Тарута (83%).

Порошенко — лидер по тратам на рекламу (251 млн гривен). На изготовление материалов предвыборной агитации президентский штаб потратил еще 97,8 млн гривен. У Юлии Тимошенко на рекламу потрачено 118 млн гривен, у Зеленского — 64 млн гривен.