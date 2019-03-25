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Выборы на Украине ,  
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МИД не пошлет наблюдателей на выборы президента Украины из-за угроз
Отказ украинских властей зарегистрировать россиян в качестве членов наблюдательной миссии БДИПЧ в МИД России назвали дискриминацией, отметив, что «Киеву явно есть что скрывать»
Фото: РИА Новости

Российский МИД заявил о «грубом нарушении» властями Украины «духа и буквы» своих обязательств перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области выборов. В заявлении ведомства решение ЦИК Украины, отказавшейся аккредитовать россиян в качестве наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, названо «дискриминационным шагом».

«В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — говорится в сообщении департамента информации и печати МИДа. 

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В ведомстве заявили, что своими действиями Киев «дискредитировал себя». МИД также выразил надежду на то, что даже в отсутствие российских наблюдателей БДИПЧ сможет представить международному сообществу объективный, достоверный и честный отчет о проведении выборов на Украине, не делая скидок для «покровительствуемых Западом украинских властей».

«Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества. Намерены продолжать внимательно следить за ходом избирательной кампании на Украине и тесно взаимодействовать с БДИПЧ и другими исполнительными структурами ОБСЕ, которые призваны осуществлять мониторинг ситуации с демократией и правами человека в этой стране и содействовать их соблюдению», — говорится в сообщении МИДа.

О том, что Киев не будет принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России на президентские выборы и по линии ОБСЕ, в начале января говорил глава МИД Украины Павел Климкин. В феврале на Украине был принят и вступил в силу закон, запрещающий представителям России быть наблюдателями на выборах.

В Москве раскритиковали недопуск Киевом наблюдателей из России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что этот шаг снижает легитимность выборов.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, МИД
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