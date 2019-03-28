Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов

Зеленский опередил Тимошенко и Порошенко на 10% в рейтинге кандидатов

Лидером президентской гонки на Украине остается шоумен Владимир Зеленский, которого поддерживают 26,6% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Второе место делят действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать почти на 10% меньше граждан — по 17% избирателей. Поддержка остальных кандидатов составила менее 10%.

Около 41% опрошенных считают, что Зеленский может выйти во второй тур, 38% допускают выход Тимошенко, а 37% — Порошенко.

При этом 58% респондентов собираются непременно пойти голосовать и уверены в своем выборе кандидата, четверть — собираются пойти на участок, но не до конца решили, кого поддержат. ​Каждый шестой не определился с кандидатом, за которого будет голосовать. Опрос проводился 22–27 марта, в нем приняли участие 3 тыс. человек старше 18 лет.