Выборы на Украине , 14:40
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Как проголосовали украинцы: победители и явка в двух таблицах
31 марта на Украине прошли выборы президента. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Как голосовали избиратели — в инфографике РБК
После подсчета более 80% протоколов лидерами голосования являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
Юлии Тимошенко удалось получить большинство голосов только в одном регионе. Народный депутат Юрий Бойко, занявший четвертое место, победил на выборах в Луганской и Донецкой областях.
Явка в целом по Украине составила 63,53%. В 2014 году она составляла 59,48%.