Как проголосовали украинцы: победители и явка в двух таблицах

Как проголосовали украинцы: победители и явка в двух таблицах

31 марта на Украине прошли выборы президента. Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Как голосовали избиратели — в инфографике РБК

После подсчета более 80% протоколов лидерами голосования являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Юлии Тимошенко удалось получить большинство голосов только в одном регионе. Народный депутат Юрий Бойко, занявший четвертое место, победил на выборах в Луганской и Донецкой областях.

Явка в целом по Украине составила 63,53%. В 2014 году она составляла 59,48%.