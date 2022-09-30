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Военная операция на Украине ,  
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Рогов сообщил о стягивании украинских сил к Запорожской области

Член главсовета ВГА Рогов заявил о стягивании украинских сил к Запорожской области
Член главного совета запорожской ВГА уточнил, что Украина перебросила к линии фронта в Запорожской области около 450 своих военных, «прошедших подготовку в иностранных лагерях»
Фото: Евгений Малолетка / AP
Фото: Евгений Малолетка / AP

Украина стягивает свои силы к Запорожской области, так как считает это направление приоритетным для контрнаступления, сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал Рогов.

При этом член главсовета ВГА отметил, что российские военные не допустят контрнаступления украинской армии в Запорожской области и вся территория будет частью России.

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23 сентября группа украинских диверсантов прорвалась на подконтрольную России территорию Запорожской области, сообщал Рогов. По его словам, украинские военные на двух внедорожниках проехали через линию соприкосновения в районе города Пологи (в 90 км к юго-востоку от Запорожья) и направились в сторону поселка Розовка (находится восточнее, неподалеку от границы с ДНР). На следующий день член главсовета ВГА Запорожья заявил, что группа диверсантов была «нейтрализована».

25 сентября Рогов рассказал, что украинские власти разрабатывают несколько сценариев наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Один из них — форсирование реки Днепр, заявил член главсовета ВГА. В тот же день, по его словам, ВСУ провели учения по данному сценарию на водохранилище им. Ленина за Днепровской ГЭС.

Ранее Рогов говорил о скоплении «колоссального» количества украинских сил на линии соприкосновения в Запорожской области. Российскими военными, утверждал он, были замечены передвижения тяжелой артиллерии и РЗСО, в том числе HIMARS, активное использование беспилотников, со стороны ВСУ предпринимались попытки «разведки боем».

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Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Центральная и южная части Запорожской области контролируются российскими военными. По словам Рогова, это около 73% региона, куда также входят Мелитополь и Энергодар. Областной центр региона город Запорожье подконтролен Киеву.

С 23 по 27 сентября на подконтрольной российским силам части Запорожской области, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик и в Херсонской области прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

29 сентября российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Независимость ДНР и ЛНР была объявлена 21 февраля. Как ожидается, 30 сентября Путин должен подписать договоры о вхождении новых территорий в состав России.

США, ЕС, Турция и Сербия и другие страны отказались признать результаты референдума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что присоединение Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса к России не будет иметь юридической силы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Владимир Рогов Запорожская область Запорожье Украина Военная операция на Украине
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