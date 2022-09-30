Рогов сообщил о стягивании украинских сил к Запорожской области

Член главного совета запорожской ВГА уточнил, что Украина перебросила к линии фронта в Запорожской области около 450 своих военных, «прошедших подготовку в иностранных лагерях»

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Украина стягивает свои силы к Запорожской области, так как считает это направление приоритетным для контрнаступления, сообщил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Киевский режим осознает, что вся территория Запорожской области — это уже Российская Федерация, именно поэтому они стягивают на этом участке линии фронта больше всего сил. В том числе переброшены свыше 450 боевиков сил специальных операций украинской армии, прошедших подготовку в иностранных лагерях. Для них это одно из самых приоритетных направлений удара и прорыва», — сказал Рогов.

При этом член главсовета ВГА отметил, что российские военные не допустят контрнаступления украинской армии в Запорожской области и вся территория будет частью России.

23 сентября группа украинских диверсантов прорвалась на подконтрольную России территорию Запорожской области, сообщал Рогов. По его словам, украинские военные на двух внедорожниках проехали через линию соприкосновения в районе города Пологи (в 90 км к юго-востоку от Запорожья) и направились в сторону поселка Розовка (находится восточнее, неподалеку от границы с ДНР). На следующий день член главсовета ВГА Запорожья заявил, что группа диверсантов была «нейтрализована».

25 сентября Рогов рассказал, что украинские власти разрабатывают несколько сценариев наступления вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Один из них — форсирование реки Днепр, заявил член главсовета ВГА. В тот же день, по его словам, ВСУ провели учения по данному сценарию на водохранилище им. Ленина за Днепровской ГЭС.

Ранее Рогов говорил о скоплении «колоссального» количества украинских сил на линии соприкосновения в Запорожской области. Российскими военными, утверждал он, были замечены передвижения тяжелой артиллерии и РЗСО, в том числе HIMARS, активное использование беспилотников, со стороны ВСУ предпринимались попытки «разведки боем».

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Центральная и южная части Запорожской области контролируются российскими военными. По словам Рогова, это около 73% региона, куда также входят Мелитополь и Энергодар. Областной центр региона город Запорожье подконтролен Киеву.

С 23 по 27 сентября на подконтрольной российским силам части Запорожской области, а также на территориях Донецкой и Луганской народных республик и в Херсонской области прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

29 сентября российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Независимость ДНР и ЛНР была объявлена 21 февраля. Как ожидается, 30 сентября Путин должен подписать договоры о вхождении новых территорий в состав России.

США, ЕС, Турция и Сербия и другие страны отказались признать результаты референдума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что присоединение Запорожской и Херсонской областей, а также республик Донбасса к России не будет иметь юридической силы. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ему «не о чем будет разговаривать» с Путиным, если Россия признает итоги референдумов.