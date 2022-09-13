Рогов указал на колоссальное сосредоточение сил ВСУ в Запорожской области

Член главного совета запорожской ВГА отметил, что по всей линии разграничения подтянута техника и живая сила противника, предпринималось несколько попыток «разведки боем»

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На линии разграничения в Запорожской области скапливается множество техники и личного состава ВСУ, что может свидетельствовать о скорой попытке наступления на данном направлении. Об этом в эфире телеканала РБК заявил член главного совета запорожской ВГА Владимир Рогов.

«Полностью вся линия разграничения в Запорожской области — порядка 140 км, — везде подтянута техника и живая сила противника. <...> Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было», — сказал он.

По его словам, российскими военными замечены передвижения тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, в том числе американских HIMАRS, также активно используются беспилотники, предпринималось несколько попыток «разведки боем».

Рогов отметил, что по сути на запорожском направлении идет подготовка к попытке наступления, а «сценарий используется как в Харьковской области». «А где будет наноситься главный удар — это [понять] самое сложное», — указал член ВГА.

После начала спецоперации российские военные заняли южную и центральную части Запорожской области, в регионе была создана военная комендатура. В подконтрольном России Энергодаре расположена Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. На нее приходятся шесть из 15 работающих атомных энергоблоков Украины.

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ВСУ с конца августа предприняли уже несколько попыток наступления — на херсонском и на харьковском направлениях. В российском военном ведомстве утверждали, что попытки контрнаступления ВСУ на юге были отражены. По российским оценкам, в общей сложности с 6 по 10 сентября на николаево-криворожском направлении ВСУ потеряли более 4 тыс. военных убитыми и более 8 тыс. ранеными.

В Харьковской области было решено совершить «перегруппировку войск»: 10 сентября Минобороны сообщило о перегруппировке изюмско-балаклейской группировки, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей» спецоперации. До этого лава Харьковской ВГА Виталий Ганчев объявил об эвакуации населения городов Изюм, Купянск и Великий Бурлук из-за артиллерийских обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

12 сентября Рогов сообщил, что ВСУ готовят наступление в районе Запорожской АЭС. По его словам, готовится «большое наступление в районе атомной станции и ближайших переправ». «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS и т.д.», — сказал он.