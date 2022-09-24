В Запорожской ВГА сообщили о нейтрализации украинских диверсантов
Группа диверсантов, которая накануне, 23 сентября, прорвалась на подконтрольную России территорию Запорожской области, нейтрализована, заявил в телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.
«Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области с подконтрольного режиму [президента Украины Владимира] Зеленского постукраинского пространства, нейтрализована», — написал Рогов.
Сколько было диверсантов, он не уточнил.
О проникновении группы он заявил днем ранее. По данным Рогова, «диверсанты на двух внедорожниках прорвались» через линию соприкосновения в районе города Пологи (в 90 км к юго-востоку от Запорожья) и направились в сторону поселка Розовка (находится восточнее, недалеко от границы с ДНР).
За информацию, которая бы помогла поймать диверсантов, власти обещали 500 тыс. руб., писал Рогов.
Глава ВГА Евгений Балицкий утверждал, что диверсанты были одеты «в форму росгвардейцев» и «обстреляли машину».
23 сентября в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР начались референдумы о присоединении к России. В Херсоне за день до старта голосования сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы, которая собиралась совершить теракты для срыва референдума. По данным местного МВД, один из диверсантов, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен, еще четверо задержаны.
США и другие страны Запада сообщили, что не будут признавать итоги референдумов. Власти Украины заявили, что референдумы ничего не изменят в позиции Киева.