Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
«Нельзя исключать». Уйдет ли Захарян из сборной России Спорт, 11:42
В Запорожской ВГА сообщили о нейтрализации украинских диверсантов Политика, 11:21
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 11:19
В России зафиксировали суточный максимум смертей от COVID с мая Общество, 11:17
Федерер проиграл в заключительном матче в карьере Спорт, 11:01
24.02 — 24.09. Инфографика Политика, 11:00
Карпов поддержал отказ Карякина от участия в турнирах FIDE без флага Спорт, 10:33
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 10:30
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Две российские теннисистки вышли в финалы разных турниров WTA Спорт, 10:23
Глава венгерского МИДа призвал избежать конфликта между Россией и НАТО Политика, 10:22
Из App Store пропал картографический сервис 2ГИС Технологии и медиа, 09:48
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 09:48
Зеленский издал указ о создании 20 ВГА в Луганской области Политика, 09:37
Как стать «квалом» с доступом к иностранным бумагам: 4 критерия Инвестиции, 09:30
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

В Запорожской ВГА сообщили о нейтрализации украинских диверсантов

Член Запорожской ВГА Рогов заявил о нейтрализации группы украинских диверсантов
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Группа диверсантов, которая накануне, 23 сентября, прорвалась на подконтрольную России территорию Запорожской области, нейтрализована, заявил в телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов.

«Диверсионно-разведывательная группа, проникшая на территорию Запорожской области с подконтрольного режиму [президента Украины Владимира] Зеленского постукраинского пространства, нейтрализована», — написал Рогов.

Сколько было диверсантов, он не уточнил.

О проникновении группы он заявил днем ранее. По данным Рогова, «диверсанты на двух внедорожниках прорвались» через линию соприкосновения в районе города Пологи (в 90 км к юго-востоку от Запорожья) и направились в сторону поселка Розовка (находится восточнее, недалеко от границы с ДНР).

За информацию, которая бы помогла поймать диверсантов, власти обещали 500 тыс. руб., писал Рогов.

Глава ВГА Евгений Балицкий утверждал, что диверсанты были одеты «в форму росгвардейцев» и «обстреляли машину».

ВГА Запорожья объявит независимость в административных границах области
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Hyungwon Kang / Reuters 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать
Инструкции
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
9 способов быстро восстановиться после стресса
Инструкции
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Четыре реакции на страх, которые только усилят его
Статьи
Pro
Фото: Carlos Barria / Reuters Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Fix Price нарастила выручку и отменила дивиденды. Стоит ли покупать акции
Прогнозы

23 сентября в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР начались референдумы о присоединении к России. В Херсоне за день до старта голосования сообщили о ликвидации диверсионно-разведывательной группы, которая собиралась совершить теракты для срыва референдума. По данным местного МВД, один из диверсантов, оказавший вооруженное сопротивление, был уничтожен, еще четверо задержаны.

США и другие страны Запада сообщили, что не будут признавать итоги референдумов. Власти Украины заявили, что референдумы ничего не изменят в позиции Киева.
 

Теги
Запорожская область диверсанты Украина
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
«РИА Новости» узнало о ликвидации ЧВК Вагнера диверсантов на Украине
Политика
Росгвардия нашла на Херсонщине схрон вооружений украинских диверсантов
Политика
БПЛА сбросил взрывное устройство рядом с администрацией Мелитополя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter