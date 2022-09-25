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В Запорожской ВГА заявили об учениях ВСУ по форсированию Днепра

Киев разрабатывает несколько сценариев наступления в Запорожской области, ранее сообщил член совета ВГА области Владимир Рогов
Фото: Андрей Кравченко / AP
Фото: Андрей Кравченко / AP

ВСУ провели учения по форсированию реки Днепр, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Они состоялись на водохранилище за Днепровской ГЭС, утверждает он.

«Провели учения по форсированию Днепра. Проводили их на водохранилище им. Ленина, находящемся выше Днепровской ГЭС», — рассказал Рогов.

Днепровское водохранилище, о котором говорит Рогов, находится между городами Днепр и Запорожье, выше по реке от Днепровской ГЭС.

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Рогов ранее заявлял, что украинские власти разработают несколько сценариев наступления в Запорожской области, в том числе планируют форсирование Днепра. ВСУ обстреливают левый берег реки, в том числе береговую линию села Ивановка, что, по словам Рогова, подтверждает эти планы. Он также сообщал об обстрелах села в ночь на 25 сентября и эвакуации одного из избирательных участков в связи с этим.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. Под контролем российской армии находится Херсонская область, часть Запорожской и Харьковской. В июле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал об освобождении Луганской народной республики.

Власти ДНР и ЛНР, а также военно-гражданские администрации подконтрольных российским войскам территорий 23 сентября начали проведение референдумов о вхождении в состав России. Москва поддержит итоги голосования, сообщал российский президент Владимир Путин. Киев назвал референдумы нелегальными, а США, Германия и другие западные страны заявили, что не признают их результаты.

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