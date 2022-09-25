Рогов заявил о разработке Киевом сценариев наступления в Запорожье
Украинские власти разрабатывают несколько сценариев наступления ВСУ в Запорожской области, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. В планах Киева — форсирование реки Днепр, утверждает он.
«Киевский режим разрабатывает несколько сценариев самоубийственного наступления в Запорожской области, один из них предусматривает форсирование Днепра. Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона», — сказал Рогов.
По его словам, ВСУ ведет интенсивный обстрел левого берега Днепра в Запорожской области, в частности недавно ему подверглось село Ивановка.
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