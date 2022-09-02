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Шойгу рассказал о продолжающемся контрнаступлении Украины

Украина продолжает попытки наступления в Херсонской области, как и в предыдущие дни, но успеха ВСУ эти попытки не приносят, утверждает Шойгу

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Продолжается попытка украинского наступления на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Шойгу заявил, что попытки наступления спланированы офисом Зеленского только для того, чтобы создать у «западных кураторов» иллюзию способности украинских военных вести наступление.

По словам Шойгу, в августе российские силы поразили 174 пункта управления ВСУ бригадного и батальонного звеньев. Уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Донбассе, рассказал Шойгу, российские силы вместе с силами ДНР и ЛНР сумели «взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов».

«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пе‌ски», — рассказал глава Минобороны.

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Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях
Политика
Фото:David Goldman / AP

Минобороны России подтвердило попытку наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях 29 августа. Согласно заявлению ведомства, украинские войска начали наступать на трех направлениях, но из-за активной обороны группировки российских войск подразделения украинской армии понесли большие потери. О потерях Украины при попытках наступления ведомство отчитывалось также 30 и 31 августа и 1 сентября.

О полном контроле над Херсоном Минобороны России сообщило 2 марта. Сейчас российские силы контролируют Херсонскую область почти целиком. Кроме того, российские войска заняли значительные части Запорожской области (исключая сам город Запорожье), а также Харьковской области.

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Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях
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