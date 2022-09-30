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Швеция увидела риск повреждения энергокабеля взрывами на Nord Stream

В 500 метров от мест «взрыва» пролегает электрический кабель из Польши в Швецию, используемый при дефиците у последней энергии, он мог быть поврежден. Ранее в Стокгольме допустили, что инцидент мог быть направлен против Швеции
Фото: Danish Defence Command / Reuters
Фото: Danish Defence Command / Reuters

Неподалеку от места «взрывов» газопровода «Северный поток» пролегает польско-шведский электрический кабель Swepol Link, он мог получить повреждения из-за произошедшего, сообщил электроэнергетический оператор Швеции Svenska kraftnät, передает SVT.

«Мы не знаем, насколько серьезным был подводный взрыв. Чтобы убедиться, что ничего не произошло, мы проведем замеры в начале следующей недели», — рассказал старший вице-президент отдела проектов компании Пер Кварнефальк, уточнив, что кабель пролегает в 500 метрах от места одного из взрывов.

Сейчас кабель отключен, однако в Svenska kraftnät отмечают важность его сохранения в рабочем состоянии. В компании указали, что без него можно обойтись небольшой промежуток времени, однако это может измениться, если период ожидания затянется. Swepol Link ввели в эксплуатацию в 1990-х годах, в Svenska kraftnät настаивают на его важности в тех случаях, когда собственного производства электроэнергии недостаточно.

Путин заявил Эрдогану о «беспрецедентной диверсии» на «Северных потоках»
Политика
Фото:Ritzau Scanpix Denmark / Reuters

Об инциденте на «Северном потоке» первым сообщила «дочка» «Газпрома», оператор Nord Stream AG. Он охарактеризовал произошедшее как «беспрецедентные разрушения», произошедшие одновременно на трех нитках газопроводов. За день до этого на обоих «Северных потоках» резкоупало давление. Затем датское морское управление сообщило об утечке газа в исключительной экономической зоне страны и Швеции, а местные сейсмологи зафиксировали мощные взрывы. Nord Stream 2 AG занялось установлением причин.

При этом в Дании допустили, что повреждение газопровода могло быть намеренным, указав на редкость подобных происшествий. Повреждения на газопроводе «Северный поток-1» — это «не маленькая трещина, а действительно большая дыра», подчеркнул глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцау. Источники Der Tagesspiegel, близкие к расследованию инцидента, выразили уверенность в том, что произошел саботаж. Как уточнил один из собеседников газеты, рассматриваются несколько основных версией произошедшего, а злоумышленник мог быть связан с Россией (заинтересованной в росте газовых цен) или Украиной (неоднократно критиковавшей газопроводы) Датские и шведские сейсмологи отметили, что произошли именно взрывы.

«Ведомство возьмет расследование на себя, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере частично, могло быть направлено против интересов Швеции. Также нельзя исключать, что к случившемуся могли быть причастны иностранные силы», — сообщили в Службе безопасности Швеции.

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НАТО назвало диверсией повреждение «Северных потоков»
Политика
Фото:Swedish Coast Guard

Версию о саботаже также не исключают и в Москве. Представитель российского президента Дмитрий Песков 27 сентября рассказал, что произошедшее вызвало в Кремле чрезвычайную обеспокоенность. Уже спустя два дня, 29 сентября, президент Владимир Путин заявил в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о «беспрецедентной диверсии, по сути — акте международного терроризма». Он добавил, что Россия выносит этот вопрос на рассмотрение Совбеза ООН.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток Швеция Польша Балтийское море
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