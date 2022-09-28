Швеция не исключила иностранного вмешательства к аварии на газопроводах

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Служба безопасности Швеции взяла на себя расследование инцидентов с повреждением газопроводов «Северный поток», сообщается на ее сайте.

«Ведомство возьмет расследование на себя, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере частично, могло быть направлено против интересов Швеции. Также нельзя исключать, что к случившемуся могли быть причастны иностранные силы», — говорится в сообщении.

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