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Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях» после поимки «боевиков»

Лукашенко поручил обратиться к российским властям за разъяснениями после задержания 33 россиян, которых в Белоруссии назвали представителями ЧВК Вагнера. Также президент дал указание пообщаться с российскими СМИ
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания более 30 «боевиков», которые якобы хотели повлиять на выборы главы государства, передает БелТА.

Случившееся Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием» и заявил, что уже успел оценить реакцию российской стороны.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — заявил Лукашенко.

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Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

Помимо этого, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, в частности Telegram-каналам.

«Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил он.

За 11 дней до президентских выборов в Белоруссии, 29 июля, государственное информагентство БелТА сообщило, что ночью под Минском были задержаны 32 наемника ЧВК Вагнера. Еще одного бойца поймали на юге страны.

По информации агентства, группа «боевиков» приехала в Минск в ночь с 24 на 25 июля и заселилась в одну из гостиниц, после чего через несколько дней переехала в расположенный неподалеку от столицы санаторий. Всего, по данным БелТА, в Белоруссию были переброшены 200 «боевиков».

В Госдуме и Совете Федерации заявили, что в России не заинтересованы в дестабилизации ситуации в Белоруссии. «То, что это какая-то российская компания, тем более частная охранная, [считаю] крайне невероятным фактом, потому что это совершенно не в интересах России и Россия никогда не вмешивается в такого рода игры», — сказал председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Недоразумение случившееся в беседе с РБК назвал и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Белоруссии? Зачем? Это совершенно не нужно», — отметил он, добавив, что Россия, наоборот, «за стабильность Белоруссии».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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