Лукашенко обвинил Россию в «грязных намерениях» после поимки «боевиков»

Лукашенко поручил обратиться к российским властям за разъяснениями после задержания 33 россиян, которых в Белоруссии назвали представителями ЧВК Вагнера. Также президент дал указание пообщаться с российскими СМИ

Александр Лукашенко (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания более 30 «боевиков», которые якобы хотели повлиять на выборы главы государства, передает БелТА.

Случившееся Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием» и заявил, что уже успел оценить реакцию российской стороны.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — заявил Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, в частности Telegram-каналам.