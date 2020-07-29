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Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж

В Белоруссии задержаны 33 бойца «иностранной частной военной компании», сообщило БелТА. По информации агентства, это россияне, связанные с ЧВК Вагнера. Несколько дней назад они прибыли в Минск, а затем поселились в санатории неподалеку
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Государственное белорусское информагентство БелТА сообщило, что у правоохранительных органов была информация о прибытии в страну более 200 «боевиков» для дестабилизации обстановки в ходе президентских выборов (голосование намечено на 9 августа. — РБК)
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Задержаны 33 человека — один на юге Белоруссии, остальные — в санатории под Минском
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
По информации БелТА, мужчины прибыли в гостиницу в Минске в ночь с 24 на 25 июля, а 27 июля переехали в санаторий неподалеку от города
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»

«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари», — сообщило агентство

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
БелТА также опубликовало полный список задержанных 
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его противники могут привлечь к протестам в стране иностранные ЧВК
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»
Теги: мультимедиа, ЧВК, Белоруссия, Александр Лукашенко, КГБ Белоруссии
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