Выборы в Белоруссии , 29 июл, 16:24
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Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж
В Белоруссии задержаны 33 бойца «иностранной частной военной компании», сообщило БелТА. По информации агентства, это россияне, связанные с ЧВК Вагнера. Несколько дней назад они прибыли в Минск, а затем поселились в санатории неподалеку
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Государственное белорусское информагентство БелТА сообщило, что у правоохранительных органов была информация о прибытии в страну более 200 «боевиков» для дестабилизации обстановки в ходе президентских выборов (голосование намечено на 9 августа. — РБК)
Задержаны 33 человека — один на юге Белоруссии, остальные — в санатории под Минском
По информации БелТА, мужчины прибыли в гостиницу в Минске в ночь с 24 на 25 июля, а 27 июля переехали в санаторий неподалеку от города
«Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари», — сообщило агентство
БелТА также опубликовало полный список задержанных
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его противники могут привлечь к протестам в стране иностранные ЧВК